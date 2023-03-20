新舊最美交融 春天藝術節環境舞蹈4/1登場

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2023高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目由高雄在地4組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的4檔短篇舞蹈創作。圖為將在台灣眷村文化園區表演的作品「消逝的日常」劇照。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）邁入第4年的高雄春天藝術節，在地4組優秀舞團量身打造融合文化景觀創作，4月起分別在「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」以及「鳳儀書院」兩大歷史建築園區演出。

春藝「環境舞蹈」系列節目是為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由舞蹈團隊為不同場域打造結合文化地標舞蹈作品，為城市文化場域注入表演元素。

高雄市政府文化局長王文翠今天表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈觀賞不被限制在劇場內，也讓藝術表演與生活場域產生有機對話。這也是文化局持續努力讓文化藝術走入市民生活的重要方式，也歡迎更多藝術創作者來到高雄的藝文場域尋找創作靈感。

文化局新聞稿表示，2023春藝「環境舞蹈」系列由「索拉舞蹈空間舞團」、「01舞蹈製作」、「希舞集聚舞蹈劇場」、「南台灣藝術舞蹈團」4組高雄在地舞團演出；4檔短篇舞蹈創演出時間分別為4月1、2日，以及8、9日。

演出地點分別選擇在高雄2處擁有「全國之最」特色歷史建築，包括全國規模最大海軍眷村「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」，與全國最古老書院「鳳儀書院」編創與呈現舞作。編舞家透過歷史建築與肢體舞動符號，傳遞的是新時代的思維還是緬懷舊時光的記憶，邀請觀眾一同觀賞解密。

4檔、8場作品免費演出，邀請對歷史建築、對舞蹈有興趣民眾，在演出時間購買園區入園票券入場，就可觀賞到包含動、靜態不同文化內涵演出，感受舞蹈藝術與文化場域美麗互動。更多節目資訊上高雄春天藝術節官方網站(https://ksaf.khcc.gov.tw/)。（編輯：孫承武）1120320

2023高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目由高雄在地4組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的4檔短篇舞蹈創作。圖為將在鳳儀書院演出的作品「鳳儀新探」劇照。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日