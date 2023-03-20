劉克襄續任高知親善大使 蝴蝶結維繫台日百年情緣

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中央社董事長劉克襄（右）17日在高知縣府接受續聘國際親善大使，他說高知出身的「日本植物學之父」牧野富太郎100年多前為台灣愛玉、桂竹取學名，盼台日情誼流長。中央社記者楊明珠高知攝 112年3月20日

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）中央社董事長劉克襄日前在日本高知縣府接受續聘國際親善大使委任狀。他表示，出身高知的「日本植物學之父」牧野富太郎100多年前為台灣愛玉、桂竹取學名，並盼台日情誼永流長。

劉克襄自2019年起獲聘擔任高知「龍馬假期」國際親善大使，17日出席高知縣知事濱田省司主辦、續頒國際親善大使委任狀典禮，成為「牧野博士新假期－爛漫舞台高知」國際親善大使。

出身高知的坂本龍馬是日本幕末風雲人物，日本放送協會（NHK）曾播放有關龍馬的大河劇。4月3日將上映的NHK晨間連續劇「爛漫」是以高知縣出身的牧野富太郎為藍本編寫的日劇。

劉克襄2019年首度獲委任為龍馬假期國際親善大使，是該縣首位國際親善大使，當時對著時任高知縣知事的尾崎正直提及他是牧野的大粉絲，牧野100多年前到台灣進行調查，是將台灣桂竹、愛玉登記學名的植物學家，與台灣有淵源。

這次適逢NHK晨間劇「爛漫」將上演，17日頒發國際親善大使委任狀儀式上，高知縣知事與幾名主管、劉克襄都在脖子上打著牧野的「正字標記」蝴蝶結。多位高知縣府主管和日本記者稱讚劉克襄很適合這裝扮，讓人感覺近似牧野。

中央社董事長劉克襄（右）17日獲日本高知縣續聘為國際親善大使。NHK晨間連續劇「爛漫」（圖中海報）4月初將播映，是以高知縣出身的牧野富太郎為藍本日劇。圖為高知縣安藝市長橫山幾夫18日在車站歡迎劉克襄。中央社記者楊明珠高知攝 112年3月20日

劉克襄表示，這次造訪高知將比過去更熟悉土佐（高知）的地理與人文風物，心裡有一股說不出的溫暖，彷彿有著返鄉親切感。此行將參觀高知的魚梁瀨山林風景、土佐黑潮鐵道後免奈半利線的觀光等都是台灣遊客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後最喜歡的旅遊方式。

他說，這次能再次走訪高知縣立牧野植物園、牧野的故鄉佐川町等，滿懷期待，希望藉由牧野一輩子的精彩故事再度連結出動人的旅遊內涵。並希望此行有更多見聞，像一道道黑潮湧上的溫暖波浪，把高知的美好繼續帶回台灣。

牧野富太郎1896年34歲那年奉東京帝國大學之命，到台灣進行學術調查為期約2個月，採集逾4000個植物標本並記錄1000多種植物。牧野的友人在嘉義調查植物時發現愛玉子，交由他鑑定並於1904年發表新種植物，取學名Ficus pumila L. var. awkeotsang Makino。awkeotsang是台語愛玉叢。

劉克襄17日與牧野植物園館長川原信夫在植物園區中庭一大片桂竹前合照。他說，4年前首度看到這片台灣桂竹時心想，不知是誰這麼聰明做如此景觀設計。這次他發現園方新設的導覽牌有QR碼，多語解說中，中文介紹桂竹是牧野在台灣發現特有植物。導覽牌記載台灣真竹（Phyllostachys makinoi Hayata）是台灣原生種，是牧野1896年到台灣調查時發現。

劉克襄18日從高知車站搭乘土佐黑潮鐵路抵達安藝市，市長橫山幾夫在車站接待。後來搭車前往伊尾木洞，這是逾300萬年前因地殼變動板塊隆起所形成的天然海蝕洞，穿過洞穴彷彿進入電影「魔法公主」的世界。

洞內有多種蕨類叢生，牧野曾到伊尾木洞調查採集植物。18日這一天，當地觀光志工導覽會的小松正文指著伊尾木洞洞口的「蓬萊蕨」表示，蓬萊是指台灣，這蕨類應該是與台灣有關。

中央社董事長劉克襄相當尊敬高知縣出身的「日本植物學之父」牧野富太郎。18日二度造訪高知縣立牧野植物園，接受園長川原信夫導覽。中央社記者楊明珠高知攝 112年3月20日

劉克襄此行還體驗魚梁瀨森林鐵道駕駛，高興直呼圓了小時候的夢想。日本偶像天團「嵐」成員櫻井翔也曾到此體驗駕駛。魚梁瀨森林鐵道早期是搬運有「日本三大美林」之稱魚梁瀨杉的交通工具，後來因魚梁瀨建水壩，鐵軌沉入水中而廢線。

劉克襄造訪一處由廢校改建的展示館，了解魚梁瀨森林鐵道的情形，表示與太平山森林鐵道有相似之處。導覽者之一表示，曾造訪台灣，撰寫有關太平山森林鐵道的論文。另一名導覽者、高知大學副教授赤池慎吾見到劉克襄感到很興奮，表示他才帶幾名大學生訪高雄科技大學，今年夏天台灣的大學生將到高知交流。

NHK第108部晨間連續劇「爛漫」由天才童星出身的神木隆之介挑大梁，女主角是當紅女星濱邊美波。正在上映的第107部晨間劇「飛舞吧」女主角福原遙17日在東京出席交棒給神木的記者會，神木特別贈送福原「療癒人心的花束」，是用土佐和紙包著牧野喜愛的櫻花、洋桔梗，還藏有4個小吉祥物「黑潮君」。

另劉克襄也對中央社記者表示，搭乘鐵路途中發現黑潮流過的情景很開心，此行看到牧野其人其事的大量商品化以及到處做宣傳，覺得高知縣真是用心良苦。

他說：「這是一個因牧野而出現的花之城，不同於過去的高知。這樣的改變不管是否成功，對國旅宣傳是很好的借鏡。」他還借用日本前首相安倍晉三所說「台灣有事就是日本有事」一語，指出：「高知旅行就是台灣旅行。」（編輯：陳惠珍）1120320

中央社董事長劉克襄（右）尊敬高知縣出身的「日本植物學之父」牧野富太郎。牧野植物園紀念館本館前中庭的竹林導覽牌寫著牧野1896年到台灣發現桂竹。圖為18日劉克襄與牧野植物園園長川原信夫合照。中央社記者楊明珠高知攝 112年3月20日