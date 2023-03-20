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高麗菜價跌 雲林縣府媒合團膳業者採購34公噸

2023/3/20 18:13（3/20 18:51 更新）
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雲林縣農業處20日舉辦媒合團膳業者採購高麗菜記者會，縣長張麗善（前左5）、副議長蔡咏鍀（前左6）、等人呼籲民眾多消費營養又好吃的高麗菜。中央社記者姜宜菁攝 112年3月20日
雲林縣農業處20日舉辦媒合團膳業者採購高麗菜記者會，縣長張麗善（前左5）、副議長蔡咏鍀（前左6）、等人呼籲民眾多消費營養又好吃的高麗菜。中央社記者姜宜菁攝 112年3月20日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）國內高麗菜因天熱市場買氣降，供給大於需求影響價格。雲林縣政府媒合國內團膳業者，緊急採購34公噸高麗菜做為團膳食材，幫助穩定市場供需與價格。

依西螺果菜市場資料顯示，高麗菜平均每公斤約新台幣5元，雲林縣菜農考量運輸和採收成本，直接開放以每粒10元供人採摘，減少損失。

雲林縣農業處今天舉辦媒合團膳業者採購高麗菜記者會，縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、中華民國餐盒公會全國聯合會理事長陳明信等人呼籲民眾多消費營養又好吃的高麗菜。

張麗善表示，縣府除媒合團膳業者，也會鼓勵長青食堂、幼兒園等單位多食用高麗菜，並透過高雄市、台南市、彰化縣與屏東縣團膳業者出手採購雲林高麗菜，並向農委會反應推動媒合加工與通路促銷，多管齊下紓解農民困境。

陳明信說，團膳業者購買高麗菜都是有產銷履歷的雲林高麗菜，第一批34公噸預計24日前出貨，後續每週持續出貨40公噸，讓供需回穩，穩定價格。

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陳明信表示，為落實採用在地食材，正籌組「台灣農業運銷合作社」，希望將更多優質在地農產品推廣國人，也幫助農友穩定產銷。這次首度與雲林縣政府合作試營模式，藉此產銷合作模式建立示範，未來也將持續與地方政府合作，協助國內農產品產銷調節，幫助更多農友。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇指出，依農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產狀況4月中會緩解，目前需要去化數量近3000公噸，農業處媒合各種通路管道協助農民銷售高麗菜，呼籲民眾踴躍購買「吃當季、食在地」，幫助菜農穩定收益。（編輯：孫承武）1120320

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