六龜高中繁星逆勢出擊 6學生揮出全壘打

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高雄市立六龜高中112年有6名學生報名繁星計畫，21日放榜結果6人全上榜。（高雄市立六龜高中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月21日

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市立六龜高中今年有6名學生報名繁星計畫，今天結果公布6人全上榜。其中有學生錄取高醫醫務管理系。校方表示，學生不畏偏鄉劣勢，錄取喜愛的校系令人振奮。

六龜高中校長梁華蓁表示，學校位處極偏遠，不少學生因家境狀況，畢業後會選擇先就業。有些則就讀夜間部半工半讀，部分學生則會從軍。今年繁星就有學生雖具資格但選擇不參加，不過報名的學生6人全數上榜令人振奮、欣慰。

「市區的孩子怕大學考不好，我們的孩子則在考上大學就開始擔心學費。」梁華蓁告訴中央社記者，偏鄉孩子常為學費苦惱，今年約有3人放棄繁星計畫，不少人上大學前努力打工賺學費，雖然辛苦但都相當獨立自主。

六龜高中輔導主任謝又芬說，每年陪伴孩子選擇科系，繁星計畫給了偏鄉學生逐夢的勇氣，近幾年六中從繁星計畫升上大學的學生，都非常珍惜得來不易的機會，多半以半工半讀方式完成學業。

6名上榜學生分別是呂盈萱（錄取高雄醫學大學醫務管理學系）、李佩宸（錄取東海大學中文系）、黃靜秋（義守大學廚藝暨美食學系）、陳姝妍（錄取南華大學社工系）、林臾柔（錄取南華大學大眾傳播系數位影音組）、楊同學（開南大學電影與創意媒體學系）。

呂盈萱是學校合唱團團長，受合唱團指揮、醫師陳俊志醫師啟發，對於醫療服務感興趣。呂盈萱說，不少偏鄉兒童有學習遲緩問題，希望未來透過自己的專業協助偏鄉孩子。她也利用課程研究語言治療相關知識。

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李佩宸錄取中文系，對於語言有濃厚興趣，為自學韓文，常到圖書館借書。校方說，她面對資源匱乏，更善用網路資源。錄取廚藝系的黃靜秋則在校內多元選修課程時，就順利考取調飲丙級證照，努力為未來鋪路。

「因為不容易，所以更努力。」梁華蓁說，對偏鄉弱勢學生來說，獎助學金很重要，李佩宸和黃靜秋都是努力申請獎助學金才得以完成學業，由普仁青年關懷基金會長期提供獎助學金。也期望孩子帶著滿滿的勇氣茁壯，再回到故鄉貢獻己力。（編輯：郭諭儒）1120321