鹽埕第一公有市場屋頂變鹽田 春季企劃吸客

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市鹽埕第一公有市場甫奪美國繆思設計大獎，高雄市政府經發局今天宣布，推出季節企劃，打頭陣的春季「鹽」企劃，以水波燈讓市場屋頂變鹽田，攤商也推出限定美食。

經發局發布新聞稿宣布，鹽一市場即日起推出春季企劃，以「鹽」為主題，舉辦攤商限定串連、主題裝置等活動，要雙重驚艷顧客的味蕾與視覺。

鹽一市場是木構造市場，已有逾70年歷史，大規模修繕後，市府委由叁捌地方生活打造青銀共市，目前已有15家青年攤商進駐；今年首度獲繆思設計大獎（MUSE Design Awards）室內設計類銀獎（Silver Winner）肯定。

叁捌地方生活負責人邱承漢表示，今年3月再增加胖奇熱狗堡、PakuPaku派庫、柒叁部、夜之鳥、嶼澎共5家青年攤商；現有15家種類多元且獨具特色的青年攤商，老攤商和新攤商融合，不僅保有市場本質，更體現在地生活文化。

叁捌地方生活指出，今年推出系列企劃，每季找一食材為主題概念，串聯市場攤商陸續舉辦「攤商限定串連」、「YY周邊」、「主題裝置」、「手作體驗」4大活動。

邱承漢說，市場最重要的本質是裡面的人與生活，透過青年攤商的品牌獨特性、經營策略、創業構想，以及企圖心、社區參與等，讓鹽一市場真正成為「青銀共市、共事與共識」的場域。

在鹽一設攤的嶼澎潘姓負責人表示，嶼澎販售零食、果乾及香料等商品，以無包裝商店概念經營，消費者可自帶容器或提供循環容器包裝；香料則配合傳統攤商的營業種類販售，如搭配市場豬肉攤販售胡椒粉等，盼與傳統攤商一起共市。

經發局長廖泰翔表示，去年鹽一市場配合台灣設計展舉辦「埕市鹽遊會」，2天吸引逾10萬人次參與，成功創造話題，未來將持續招募青年進駐，並推動創新企劃。

廖泰翔說，市府為擴大演唱會經濟，規劃「加食延暢」活動，歌迷持票根可換50元商圈夜市優惠券，歡迎民眾到鹽一公有市場夜間市集消費、續攤。（編輯：陳仁華）1120322