北科大開ChatGPT工作坊 4場課程不到一天額滿

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（中央社記者陳至中台北23日電）ChatGPT等生成式AI（人工智慧）熱潮席捲學界，台北科技大學3月中旬起和台灣微軟合開4場的工作坊課程，開放報名不到一天就額滿。

北科大今天發布新聞稿指出，管理學院邀請台灣微軟首席技術長花凱龍、荔枝智慧公司執行長何健偉帶領旗下工程師團隊，規劃4場ChatGPT實作工作坊，共同培育學生立足AI時代的基本技能和核心能力。

管理學院院長范書愷表示，工作坊內容涵蓋聊天機器人的簡介與實作、數位行銷的應用與實作、生成式AI技術與服務應用等，透過課程，協助師生將AI工具導入教學研究中，完成4場課程，可以獲得管理學院頒發的研習證書。

范書愷表示，生成式AI將使大學發生重大變革，善用工具可達到事半功倍的效果。以學生為例，可將工具應用在學習及專題實作上，增進實作的品質與內涵、縮短製作時間。

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北科大教務長黃育賢表示，善用並與AI共存為未來趨勢，北科大近期在深度學習、類神經網路、自然語言等既有課程，都將加入ChatGPT應用知能，今年更將推出「人工智慧賦能跨域應用微學程」，培育學生結合AI新興應用的第二專長。

AI能提昇效率，但也產生抄襲等隱憂。黃育賢認為，應鼓勵學生以正向且負責的態度善用科技，北科大為妥善評量學生的學習表現，建議各課程在期中及期末，至少應有一次上台報告、筆試等非書面報告。在入學招生方面，明年起將全面採取多資料參採，包括面試、實作、筆試等，著重學生自主準備的綜合表現。（編輯：卞金峰）1120323