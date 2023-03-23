新北查獲商家展示電子煙 最高可罰100萬元

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新北市衛生局23日表示，菸害防制法部分條文修正後，22日稽查被列管實體店，其中有一家違規展示電子煙，最高可裁罰新台幣100萬元罰鍰，並限期改善。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市衛生局今天表示，新北市早就禁止展示與販售電子煙，菸害防制法新法昨天實施後，在中和區查獲1業者展示電子煙，最高可罰新台幣100萬元。

新北市府衛生局健康管理科長陳欣蓉接受中央社記者電訪表示，市府早於民國110年8月6日公布生效「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，各商家不得展示與販售電子煙、相關零件等，1年半來，已有74家實體店面都已停業或轉型。

她說，配合菸害防制法新法22日正式上路，昨天同步在土城區、中和區等公園、販賣場所、大專院校稽查菸害，仍在中和區查獲1家商家違規展示販售電子煙。將請商家陳述意見後，最高可裁罰100萬元罰鍰，並限期改善。

陳欣蓉提醒，菸害防制法新法重點，禁止吸菸年齡由18歲提升至20歲。任何人、任何地點都不得使用電子煙及未經健康風險評估之加熱菸。使用者最高罰1萬元；供應者最高罰25萬元；販賣者最高罰100萬元，若是製造或輸入業者最高可處5000萬元罰鍰。

衛生局說，由於學校全面禁菸（擴大至大專院校）無論是否年滿20歲，皆不可以在校園使用菸品；22日在某科技大學查獲2名學生在校園吸菸，將依法每人裁罰2000元。

衛生局統計，新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例生效後，迄今共稽查1111件，裁罰757件，累計裁罰金額新台幣241萬餘元。（編輯：方沛清）1120323