流浪犬咬傷3名學生 清大誘捕中盼恢復校園安寧

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清華大學23日表示，日前遭流浪犬咬傷的3名學生目前都已就醫治療，傷勢逐漸恢復中，也已掌握3隻流浪犬出沒校園訊息，已設圍捕片誘捕，盼盡快恢復校園安寧。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）清華大學今天表示，針對日前發生流浪犬咬傷3名學生事件，均協助送醫、傷勢恢復中，也掌握3隻流浪犬出沒校園，已設圍捕片誘捕，昨天成功捕獲其中1隻，盼恢復校園安寧。

清華大學向中央社記者表示，在發生流浪犬咬人事件前，總務處已掌握3隻流浪犬出沒校園訊息，並與懷生社及動保團體專業人士合作，設下圍捕片積極誘捕，昨天晚間已成功捕獲其中1隻。

清大說，這次流浪狗咬傷學生事件發生時間分別為3月17日、3月21日以及3月22日，共有3名學生受傷，目前都已就醫治療，傷勢逐漸恢復中。

清大指出，校內流浪犬是由學生組成的懷生社為主要照顧，而每一隻狗狗都會經過訓練、並且命名，身上也會戴藍色項圈。

清大說，由於狗狗有領域性，原本訓練過的校內浪犬皆有各自領地，若有外面的流浪狗要進入校園會被校內浪犬趕走，但最近校內浪犬陸續被認養離開，導致校園有部分地方出現缺口，引來外面流浪犬入侵。

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清大指出，目前除原設置的一組圍捕片外，新竹市動保所今天也支援另一組圍捕片，希望加速捕獲其餘2隻狗，盼盡快恢復校園安寧。

清大懷生社提供訊息表示，若學生有遇到另2隻黑狗（沒有戴項圈），請保持冷靜勿轉頭逃跑，否則狗狗會更容易追人，若有必要可隨身攜帶雨傘，可開傘擋在身前，以遮住野狗視線並增大自身體積，也請學生盡量結伴同行。（編輯：方沛清）1120323