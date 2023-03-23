QS世界大學學科排名 中山大學石化工程蟬聯百大

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）最新公布2023世界大學學科排名，台灣入榜大學中，以台大、成大、清大和中山入選學科數較多，名列全國前4強。中山大學表示，其中中山的石化工程是全國唯一在該學科蟬聯世界百大。

這次QS世界大學學科排名，針對全球大學在藝術與人文、工程與科技、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理5大學科領域中的54個學科進行評比，評鑑指標包含學術聲望調查、雇主聲望調查、論文引用率和論文被引用數。

此外，繼去年在5大學科領域評比中首次加入國際研究合作指標（IRN），今年針對工程與科技、生科與醫學、自然科學3個領域，也將IRN納入其所屬的部分學科中進行評比。

中山大學發布新聞稿表示，台灣有學科進榜的學校共23所，中山有17個學科入榜，僅次於台大的41個學科、成功26個學科、清華22個學科；中山大學石化工程2020年首度入榜，直至今年都是全國該學科唯一進榜的全球百大學科。

中山大學表示，除了晶體研究中心外，校方推動化學、物理、機械、光電領域對石化工程投注研究能量，並攜手多所國際頂尖大學進行跨國合作及研究發表。

中山大學校務研究辦公室主任謝淑貞指出，在領域排名方面，中山大學的工程與科技、自然科學、社會科學與管理領域皆名列全球前500強。

中山大學校長鄭英耀強調，中山是一所人文與科技並重的精緻研究型大學，創校至今43年，近年以「國際化」與「獨特化」為兩大校務發展策略，各方面都有傑出表現。（編輯：謝雅竹）1120323