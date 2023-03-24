系所3年內2案撤銷學位 台大擬設委員會訪視

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（中央社記者陳至中台北24日電）多名政治人物出現論文爭議，台大擬規定系所3年內有2案撤銷學位案件，將由校方組「精進學位論文訪視委員會」訪視。教務會議暫未獲得共識，教務處暫撤案，預計修正後再提討論。

台灣大學17日召開教務會議，教務處提出新訂「國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法」及「國立台灣大學精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」2項草案，加強對學位論文的管考機制。

根據台大網站最新公布的教務會議紀錄，上述草案擬規定系所在3年內，若有2件以上違反學術倫理情節重大、經審定撤銷學位的案件，將由校方組成訪視委員會。訪視結果除作為系所改進的依據，也會作為後續校院調整資源分配的參考，系所可能會面臨變更、合併、停辦。

草案也明定，系所發生撤銷學位案後，校方可視情況啟動調查，追究論文指導教授的責任。

不過，17日教務會議中，與會師生代表有不同意見，經過一番討論後，教務處決定撤案，預計修正後，再提到下一次的教務會議討論。

另一項與學生權益相關的「國立台灣大學論文指導教授與研究生互動準則」，則在教務會議中獲得修正通過，增訂內容包括當指導教授主動終止指導關係時，應與學生協議研究成果歸屬；新增幾項研究生可以申請召開協調會議條件，例如無法與指導教授取得聯繫達2個月，將由所屬系所召開協調會議。

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台大教務長王泓仁接受中央社電訪表示，各方對上述草案的大方向有一定共識，只是一些執行的小細節有不同意見，為求審慎和周全，才先撤案，「畢竟辦法一旦提出來，不希望一改再改」。

王泓仁強調，草案是尊重台大自由學風的前提下，不會過度干預教師和系所發展，「不希望大家覺得我們拿一個虎頭鍘等著」。他說，台大99%教師都是兢兢業業地指導學生，受到學校信任，但信任的同時也要課以責任，一旦出現問題，也必須有處理機制。校方會審慎訂定相關辦法，避免產生行政端與教學端的衝突。（編輯：管中維）1120324