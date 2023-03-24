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澎湖章魚3/29至4/12禁捕期 違者重懲究辦

2023/3/24 16:39
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（中央社澎湖縣24日電）澎湖季節特有種章魚，澎湖縣政府今天公告自29日至4月12日為禁止採捕期，非法查緝小組將不定期前往潮間帶以及市場、餐廳查緝；違者最重可處3年以下徒刑或併科15萬元以下罰金。

澎湖縣政府農漁局新聞稿指出，為保育及維護海域特有種章魚資源永續利用，公告每年3月29日至4月12日為禁漁期。禁漁期間會同警方、海巡人員前往各潮間帶，以及市場和餐廳等加強巡護，違者依漁業法可處3年以下徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。

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時序進入澎湖章魚產季，漁民近期在潮間帶海域零星發現，且章魚體型比1元硬幣還小。陳姓漁民指出，今年章魚族群到現在還是少的可憐，除了棲息地破壞外，農曆年前持續一波波低溫寒流，可能導致章魚無法孵化或死亡所致，造成族群數量銳減。

依農漁局資料，章魚每年2至5月，即農曆1月15日元宵過後至農曆3月23日的媽祖生日為澎湖特有種章魚產季、主要產區介於白沙鄉以東、湖西鄉以北的白沙赤崁、員貝、岐頭、講美、中屯與沙港、紅羅、青螺等海域；章魚是夜行性底棲生物，屬一年生，是季節性特有種、近年來族群數量年年減少、價格則物稀為貴。（編輯：孫承武）1120324

#澎湖章魚
#澎湖縣農漁局
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