穆斯林迎齋戒月 移工一站式服務中心調整供餐

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迎接伊斯蘭教齋戒月，勞動部移工一站式服務中心因應白天禁止飲食等宗教禮儀，調整供餐服務，並在專屬祈禱空間標示麥加指向、提供乾淨禮拜毯，助新入境的穆斯林移工守齋。（勞動部提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月24日

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（中央社記者曾以寧台北24日電）迎接伊斯蘭教齋戒月，勞動部移工一站式服務中心因應白天禁止飲食等宗教禮儀，調整供餐服務，晚餐加量、加供點心，並提供專屬祈禱空間，也看顧守齋移工健康狀況。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國今天在例行業務說明會上指出，今年伊斯蘭教齋戒月自3月23日開始，為尊重移工多元宗教信仰，提供新入境家事移工入國講習的移工一站式服務中心，以貼心、暖心、關心服務，協助穆斯林移工在講習期間守齋。

因應伊斯蘭教的信徒們在齋戒月期間，作息及飲食與平日不同，日落後才可以飲食，中心調整供餐服務，每天日落後的晚餐，增量副菜30%；並準備3種料理包及米飯，方便在夜間食用，也提供點心、麵包、飲料等，可作為隔天日出前的早餐。

另外，因應齋戒月一天要祈禱5次，中心提供空間，設置乾淨明亮且獨立的祈禱室，並標有麥加指向貼紙及朝拜時刻表、提供乾淨禮拜毯，讓穆斯林移工有專屬空間專心靜坐、祈禱或禮拜。

此外，雖然守齋期間穆斯林移工仍照常參與入國講習課程，作息和課程進度不受影響，但為避免體力較差的移工在守齋期間，因白天無法飲食導致身體出狀況，一站式中心也會隨時關心移工身體狀況，關心身體不適者，若有必要將協助就醫。

蘇裕國說明，移工來自不同國家，宗教信仰文化不同；統計到今年1月，在台灣的移工共有72萬人，其中25萬人就來自多數人信仰伊斯蘭教的印尼，且逾半為家事移工。雇主可多對移工給予支持及關懷，遇到守齋中的移工，說一聲Ramadan Kareem（拉馬丹 卡里莫），表達「祝福你在齋戒月一切順利」，相信穆斯林移工會非常開心。

蘇裕國指出，齋戒月結束時的「開齋節」對穆斯林來說，就如同台灣人的「過年」，若移工需請假參加開齋節活動，呼籲雇主讓移工休假參加集體禮拜，讓身處異鄉的移工也能慶祝年度重大節日。（編輯：管中維）1120324