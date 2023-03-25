教育部2年開罰11件引誘代寫論文 法院判1件免罰

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部於民國110年到111年間，開罰引誘代寫論文共11件，其中1件經最高行政法院判決，認為引誘的證據不足而免罰。教育部表示，會持續加強平台業者自律及學術倫理教育。

為了杜絕論文代寫，教育部近年積極查察代寫廣告，107年更修法加重罰則，以廣告、口述、宣播或其他方式，引誘代寫論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告，可處新台幣30萬元到100萬元罰鍰。

教育部於110年開罰一案70萬元，因民眾在知名外包人力平台的「人才介紹」項目中，刊登「文案撰寫、小說撰寫、填詞、論文代寫」，被認定違反學位授予法。

受罰民眾不服，提出訴願又被駁回，後提出行政訴訟。高等行政法院認為受罰民眾在平台上刊登的資訊不足，外界無法得知他的專業領域，因此不會有引誘代寫論文的聯想，判決教育部須撤銷處分。

教育部後續又上訴到最高行政法院，今年3月9日判決出爐（111年度上字第424號）。裁判書指出，受罰民眾是在97年刊登資訊，「學位授予法」則是於102年增訂廣告引誘代寫的罰則。且刊登的外包人力平台，須成為付費會員才能和客戶聯絡，受罰民眾不是會員，法院因而認定沒有招攬客戶的用意，駁回上訴，教育部須撤銷處分。

教育部今天以文字回應媒體指出，110年到111年間共開發引誘代寫論文11件，除上述1件經法院判決撤銷處分外，其餘10件裁罰案，都已無進行中的訴願或行政訴訟。

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教育部解釋，代寫論文廣告多刊登在境外平台，不受台灣法律規管，且代寫服務提供者與委託者聯繫方式追查不易，教育部不具刑事警察權，無權調閱資料，導致裁罰困難。

為尋求突破，教育部已會同相關單位和專家研擬改進策略，目前朝加強平台業者自律、學生學術自律2面向。除了發函各校加強學術倫理教育外，也請平台業者協助向民眾宣導，刊登論文代寫廣告是違法行為。（編輯：李亨山）1120325