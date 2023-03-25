南科節水率超標 再生水廠4月底估日產3.8萬噸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部長王美花今天視察台南科學園區再生水廠及產業節水效益，水利署指出，南科園區節水率已超出10%目標、達13.53%；另外，台南再生水廠加速供水時程，4月底前預計每日可產3.8萬噸再生水。

王美花今天在國科會南科管理局長蘇振綱、水利署長賴建信、南區水資源局長連上堯及台積公司廠務處長江世雄陪同下，共同視察台南科學園區再生水廠及產業節水效益。

旱災中央災害應變中心3月1日成立後，即要求產業節水，目前南科園區節水率13.53%，已達節水10%目標，廠商生產不受水情影響，節省水量每日約2.87萬噸；另南科園區自建再生水廠每日可供應1萬噸再生水，平均每滴水利用達3.5次以上，強化用水效益。

王美花於旱災中央災害應變中心要求營建署加速再生水供水時程，台南地區另有永康廠及安平廠2座再生水廠，其中永康廠第一期每日供應0.8萬噸；安平廠預計4月2日正式營運每日供應1萬噸、4月底前再增量1萬噸，加上南科園區自建再生水廠每日供應1萬噸，合計每日3.8萬噸再生水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，「2023年穩定南部供水抗旱計畫」各項工作進度超前，預計4月底前至少可增供每日13.6萬噸水量，進一步提升供水韌性，落實區域治理，讓南部地區水資源共享，調度更靈活。

中央氣象局預報未來幾天春雨鋒面來臨，王美花指示全國各水庫人工增雨工作人員就位，視雲層狀況機動人工增雨，也指示水利署運用地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源穩定供水。（編輯：郭無患）1120325