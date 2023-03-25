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晚間鋒面快速南下 曾文水庫把握時機人工增雨

2023/3/25 22:05（3/25 22:16 更新）
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水利署人工增雨服務團掌握南部降雨時機，在25日晚間8時10分於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山工作站進行地面增雨作業。圖為曾文水庫執行人工增雨實況。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月25日
水利署人工增雨服務團掌握南部降雨時機，在25日晚間8時10分於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山工作站進行地面增雨作業。圖為曾文水庫執行人工增雨實況。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月25日
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（中央社記者曾智怡台北25日電）今晚鋒面快速南下，水利署人工增雨服務團掌握南部降雨時機，在晚間8時10分於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山工作站進行地面增雨作業，盼能為水庫集水區多留一點水資源。

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水利署說明，本波鋒面伴隨春雷，陸續由北到南為水庫帶來降雨，各水利人員24小時待命，掌握時機進行人工增雨，希望對集水區解渴帶來幫助；依據氣象預報情資，本波降雨不易達到解除旱象程度，仍請民眾持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。

據水利署統計，今天執行高空焰彈增雨作業的有石門、寶二水庫；執行人工增雨地面作業的包含寶二、永和山、明德、鯉魚潭、翡翠、石門、曾文、甲仙堰、旗山（那瑪夏）等集水區。（編輯：楊凱翔）1120325

#水利署人工增雨服務團
#曾文水庫
#甲仙堰
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