第2家進駐馬祖 華信航空開航台北-南竿

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（中央社記者王朝鈺連江26日電）馬祖航線多年來由立榮航空獨家經營，華信航空台北-馬祖南竿航線今天開航，首航中午12時抵達南竿機場，交通部長王國材說，透過2家航空公司良性競爭，提供民眾更好服務。

華信航空首航班機原定上午10時30分從松山機場起飛，因天候因素延後至上午11時14分起飛，由中華航空股份有限公司董事長謝世謙及華信航空股份有限公司董事長高星潢，陪同王國材、立法委員陳雪生、游毓蘭、洪申翰等人搭機，於中午12時1分抵達南竿機場。

連江縣長王忠銘與連江縣議會議長張永江等人前往接機，除在機邊合影，留下歷史性紀念照片，並在南竿機場華信航空新設櫃台前，安排舞獅慶賀迎賓。

王國材致詞表示，華航和華信航空從民國108年起全力以赴，包括機師養成、飛機引進等，經過一連串檢驗後，今天首航是個開端。馬祖的芹壁村、北海坑道是世界級景點，但馬祖面臨聯外交通問題，先從多一家航空公司進駐，日後2家航空公司經由良性競爭，提供民眾更好服務。

王國材說，新台馬輪將在4月啟航提供海運服務，在各界爭取下，北竿機場擴建和連接南竿和北竿的大橋即將定案，如果機場能有較長的跑道，更大型的飛機就可到馬祖，對推展馬祖觀光十分重要。

王忠銘指出，今天華信航空進駐、4月中旬新台馬輪開航，馬祖海空交通寫下嶄新的一頁，馬祖觀光人數持續成長，未來觀光遠景可期，除祝福華信航空營運順遂，也代表馬祖鄉親，由衷感謝各界致力促成。

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連江縣政府透過新聞稿表示，每遇天候不佳，機場關場後開場時，僅依靠獨家營運飛行馬祖航線的立榮航空公司，加班機運能常有不足情況，甚至需向國防部申請軍機支援，才能疏運大量滯留旅客。

縣府指出，相較於金門縣與澎湖縣機場條件可飛行中大型飛機，馬祖的機場在環境條件限制下無法比照，縣府提案爭取第2家航空公司進駐，在多方共同努力下，終於在2月16日拍板定案進駐日期。（編輯：李錫璋）1120326