台南漁光島藝術節登場 雙策展作品跨域呈現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）2023台南漁光島藝術節今天下午舉行音樂會宣告開幕，今年首度以「雙策展」模式進行，14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等跨域活動，帶民眾探索藝術與生活。

開幕音樂會安排舞團演出及金曲獎得主阿爆開唱，台南市長黃偉哲與民進黨立委陳亭妃等人到場與民眾同樂，圍坐於沙灘，伴隨漁光島的夕陽、海風，享受藝術氛圍。

黃偉哲致詞表示，兩年一度的漁光島藝術節，今年邁入第4屆，不僅以「雙策展」模式帶來許多藝術作品，還安排多種精彩表演，盼吸引更多國內外遊客前往欣賞。

台南市政府文化局提供資料指出，今年漁光島藝術節有別以往，首度以雙策展模式進行，分別規劃「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題，共14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動，探索屬於漁光島的藝術與生活，帶給民眾加倍豐富的藝術島嶼探索旅程。

台南市政府指出，避免活動造成交通壅塞，即日起至4月16日活動期間，每日上午10時至下午6時禁止汽機車進入，遊客可搭乘接駁專車或步行進入漁光島，相關活動與交通資訊可上「2023漁光島藝術節」網站查詢。（編輯：謝雅竹）1120326