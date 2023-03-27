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吳德榮：下半天各地轉有短暫雨 中南部較零星

2023/3/27 08:27（3/27 08:36 更新）
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圖為26日北市南港區街頭民眾撐傘、戴帽遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天下半天華南另有雲系移入，各地區轉有局部短暫降雨，中南部較零星；30日有另一波鋒面雨帶通過，各地轉為有陣雨或雷雨天氣，局部地區有較大雨勢，31日又轉乾。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，前10名累積雨量皆在新北、宜蘭等地，但僅短暫降雨，以新北市瑞芳區累積雨量達16.5毫米最多。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨觀測資料顯示：台灣上空有短暫空檔，華南另有雲系接近中，北海岸及南台灣有弱降水回波，北海岸有降雨，東半部及中部山區零星飄雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天下半天華南另有雲系移入，各地區轉有局部短暫降雨，中南部較零星；北台灣偏涼、其他地區亦稍涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天雲系漸東移，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴，各地氣溫略升；29日相對空檔，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，30日另一波鋒面雨帶通過，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區有較大雨勢，這波雨帶移動快速，31日白天起至4月1日空檔再現，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。（編輯：陳仁華）1120327

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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