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好市多進口鮮橙檢出生長調節劑違規 遭邊境攔截

2023/3/28 13:42
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）食藥署公布邊境檢驗結果，好市多自美國進口的1批鮮橙，遭檢出殘留生長調節劑違規，另外還有3批其他業者從日本進口的草莓驗出農藥超標，全數遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有8項檢驗不合格產品，如印度鮮葡萄、印尼ABC特辣椒醬、緬甸軒軒牌烏龍麵條等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中好市多股份有限公司自美國進口的一批「SUN FRESH鮮橙（FRESH ORANGE）」檢出殘留農藥勃激素A3 0.03ppm，屬於國內非准用於該類水果的生長調節劑，業者此次只進口1箱、6公斤，全數依規定退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，勃激素A3是生長調節劑，國內目前只允許使用於小葉菜類、小漿果類、芹菜、梨果類及啤酒花等5種作物，鮮橙並不在准用範圍之內。

自日本進口草莓因農藥殘留違規，食藥署去年11月起，針對日本進口草莓採取百分百逐批查驗，這次又有2名業者分別自佐賀、福岡、熊本等進口的草莓違規，共3批、1615公斤遭邊境攔截。（編輯：張雅淨）1120328

#食藥署
#陳慶裕
#日本
陳慶裕
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