門諾馬偕護理公費生 男女學生穿「孕肚裝」體驗

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花蓮門諾醫院自2016年起與馬偕醫護管理專科學校合作辦理護理公費生專班，7年來培育超過百名學子；11名就讀4年級的公費生特別示範新生兒照顧及孕媽咪體驗，穿著5公斤以上的「孕肚裝」一整天，感受媽媽辛苦。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月28日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）馬偕護理公費生體驗孕媽咪的辛苦，男女學生都穿著5公斤以上的「孕肚裝」一整天，不但腰痠背痛，也從中體會到媽媽的辛苦，未來對孕婦更能感同身受，也會更有耐心、細心。

解決東部護理人員招募困難、人力短缺問題，門諾醫院自2016年與馬偕醫護管理專科學校合作辦理護理公費生專班，7年來培育超過百名學子。

門諾醫院今天發布訊息表示，東部護理人員培育計畫，攜手台北馬偕醫護專校建教合作，獨立招生，也透過計畫專案補助，協助對護理有興趣的學子投入其他學校的護理專科領域，期盼習得一技之長後，取得證照回到門諾服務。

門諾醫院指出，每年花費約新台幣1500萬元投入東部護理人員的培育，而這些費用皆來自於社會各界與企業的支持，集眾人之力才能澆灌每一棵護理幼苗的成長。

長期關懷偏鄉社會公益的張榮發文教基金會，看到門諾的需要以及孩子的夢想，提供2年250萬元的經費補助，期盼藉此為東部醫療品質的提升貢獻一份心力。

11名就讀四年級的馬偕護理公費生示範新生兒照顧以及孕媽咪體驗，穿著5公斤以上的「孕肚裝」一整天，4年級學生胡國榮說，脫下孕肚裝的那刻，除了腰痠背痛，也從中體會到媽媽懷孕過程的辛苦，雖然自己是男生，但以後對於孕婦的照顧更能感同身受，也會更加有耐心與細心。

基督教門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，馬偕護理生回到門諾醫院服務已經有3屆，這是一群讓父母安心孝順的孩子，除了自願念護理，也為了改善家境生活，甚至在透過訓練及臨床工作後，都能將所學提供給每名患者最溫暖的照護；今年門諾馬偕護理公費生專班預計招收24名，歡迎對護理有興趣且戶籍為花蓮縣的國中應屆畢業生踴躍報考。（編輯：陳政偉）1120328