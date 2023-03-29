搶攻普發6千元商機 喔熊與山守現品牌共推週年慶

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參山國家風景區管理處與水保局台中分局29日在泰安服務區聯合舉辦「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」週年慶活動，民眾消費滿額即可抽獎，歡迎多加選購。中央社記者趙麗妍攝 112年3月29日

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）觀光局參山國家風景區管理處與水保局台中分局，今天在泰安服務區聯合辦理「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」週年慶活動，消費滿額即可抽獎，搶攻全民普發新台幣6000元商機。

「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」週年慶活動，今天在泰安服務區登場。民眾自3月31日至4月30日週年慶活動期間，到泰安服務區或線上選購喔熊伴手禮及「山守現」的台灣在地優質農產，單筆消費金額滿399元，就能參加抽獎。

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參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，喔熊是台灣觀光大使，藉由喔熊知名度連結在地觀光圈產品，發揮加乘行銷力道，促進商機。去年與水保局山守現農特產品牌合作，在泰安服務區道之驛通路設置喔熊專櫃，提供粉絲更方便購買。

水土保持局台中分局長邱啓芳表示，為提高農特產品之集貨物流效率，去年與統一超商洽談合作，將多年來以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念打造的「山守現」，進駐到國道泰安服務區商場，加速集貨物流效率，販售優質農特產品時，與參山處合作設置喔熊聯名商品專櫃，共同推廣中苗農村深度體驗。（編輯：陳政偉）1120329