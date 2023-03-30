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迎接5天連假 北市自來水園區兒童免費入園

2023/3/30 11:13（3/30 12:31 更新）
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為迎接兒童節5天連假，台北自來水事業處30日表示，4月1日至5日將開放12歲以下兒童憑身分證免費進自來水園區，並將設置人氣幼兒讀物主角小行星樂樂的3公尺高充氣玩偶，在百年古蹟自來水博物館門口迎賓。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 112年3月30日
為迎接兒童節5天連假，台北自來水事業處30日表示，4月1日至5日將開放12歲以下兒童憑身分證免費進自來水園區，並將設置人氣幼兒讀物主角小行星樂樂的3公尺高充氣玩偶，在百年古蹟自來水博物館門口迎賓。（北水處提供）中央社記者劉建邦傳真 112年3月30日
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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北自來水事業處今天表示，為迎接兒童節5天連假，4月1日至5日將開放12歲以下兒童憑身分證免費進自來水園區，園區內將有人氣幼兒讀物主角小行星樂樂的3公尺充氣玩偶。

北水處發布新聞資料指出，為迎接兒童節5天連假，公館自來水園區照常營業不休園，並推出限定活動及優惠，從4月1日至5日止，12歲以下（含）兒童憑身分證或北市歡樂地圖QR Code可免費入園，並加碼1名陪同大人免門票優惠，且不限台北市民。

北水處表示，今年活動自來水園區將再次把人氣幼兒讀物主角小行星樂樂的3公尺高充氣玩偶，放置在百年古蹟自來水博物館門口迎賓，並提供民眾合影，且把照片上傳官方臉書（Facebook）粉絲團，還可抽蠟筆、玩偶等禮物。

北水處指出，今年活動也規劃親子閱讀角空間，博物館內會定時放映跟樂樂探險去自來水篇影片，透過舒適環境及優良讀物，讓入園參觀孩童與家長可一起親子共讀。

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北水處表示，自來水園區，除是台北市熱門觀光景點外，也是著名文化古蹟場所，連假期間園區仍有自來水博物館、觀音山蓄水池的定時導覽，歡迎民眾預約一同度過歡樂的兒童節連假，相關資訊可至自來水園區網站查詢。

台北市教育局日前發布新聞資料指出，為迎接兒童節，今年規劃兒童月以「永續愛Taipei自主Fun心玩」為主題，邀集全市各主題場館及店家提供多項優惠，並設置兒童月專屬網站，其中在歡樂地圖部分，有37項社教場館及藝文活動等優惠，詳細內容可至2023台北兒童月網站查詢。（編輯：陳仁華）1120330

#北水處
#台北市
#台北自來水事業處
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