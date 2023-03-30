eSIM缺消費者保護 消基會籲規範退費機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）消基會今天表示，國內針對嵌入式SIM卡（eSIM）缺乏消費者保護，提醒民眾購買時要注意自身手機是否支援、開通起算時間等資訊，並呼籲政府要求業者提供退費機制。

消費者文教基金會董事長吳榮達今天接受中央社記者採訪表示，隨各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸穩定，出國人潮湧現，嵌入式SIM卡（eSIM）因沒有實體卡片，只要掃描QR code即可安裝、在手機設定即可刪除，且部分手機可同時開通多張eSIM，使用相當方便，成為海外漫遊上網新選擇。

不過吳榮達指出，因eSIM沒有附電話號碼，目前國內缺乏規管政策，呼籲政府盡快發布行政指導，要求業者針對未開通使用的eSIM設立合理退費機制；並要求在販售時標明清楚使用地區、開通起算時間等各項資訊；及應可視消費者需求綁定啟用日期、在開始使用前提供更換機制等，保障消費者權益。

消基會新聞資料指出，eSIM雖然使用方便，在購買時卻要注意自身手機是否支援，國內買得到的手機，只有蘋果公司的iPhone和Google的Pixel系列可使用。

消基會也提醒，eSIM是由國內業者向國外電信業者批發採購，再向民眾販售，每張漫遊eSIM只能對應到某一國家的某家電信商，民眾務必在購買前確定可使用區域、查詢該電信商普及率和口碑，盡量挑選當地前3大電信公司，以免出了國才發現沒訊號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

並要注意使用時間起算方式，消基會指出，目前eSIM都是設計掃描二維碼QR code後就會自動與國外電信業者連線開通，且多數是立即開始起算使用時間，僅部分漫遊eSIM可另外指定使用起始日；「翔翼通訊 eSIM日本Docomo電信服務」、「STUDIO A 日本上網eSIM」則是抵達日本後才會連網、啟用。

此外，也須注意大部分商品皆標示下單售出後不可退費；部分eSIM更設有使用期限。消基會指出，其他購買應注意資訊包含單位時間流量限制，流量用罄後是否會斷網；eSIM是否可啟用個人熱點分享功能；和使用時應關閉手機自動更新和自動備份功能等。（編輯：李亨山）1120330