議員指普發6千消費抽獎對攤販不友善 北市擬調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）北市府今天宣布配合中央普發新台幣6000元推出消費抽獎活動，北市議員林延鳳指出，市場夜市多為小額消費且免開發票，市府活動對攤販不友善。北市產發局對此表示，會評估調整。

台北市政府今天上午舉行「Let's購台北、消費歡樂送」記者會，台北市長蔣萬安指出，為響應全民普發6000元，民眾從4月1日至5月31日在台北市任一店家單筆消費滿200元，可參加登錄發票抽獎活動，活動官網預計4月17日起開放登錄，最大獎為現金500萬元、1人獨得。

民進黨台北市議員林延鳳透過群組表示，北市府推出抽獎活動對夜市及市場的攤販不友善，市場及夜市多為小額消費且大部分攤販都免開發票，難被納入消費歡樂抽活動內，蔣萬安被問及此事回應時稱收據也可，但試問民眾到夜市吃小吃會要求開收據嗎？

她說，北市府推出消費抽獎活動有12項方案，但其中9項須綁定行動支付，對於習慣現金支付的長輩或沒綁定國內行動支付軟體的外國旅客也不友善。

林延鳳指出，北市府雖針對振興夜市及市場編列450萬元預算，但與消費歡樂送的總預算3000萬元相比，相差過多，恐無法幫助夜市及市場攤販。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，自台灣燈會活動結束後，台北市就無提升觀光的大型活動，市府目前只規劃例行性或小規模活動，難以帶動整體觀光量能，推出消費抽獎活動恐有為德不卒的遺憾。

對此，台北市產業發展局長陳俊安接受媒體電訪指出，市府推出「Let's購台北、消費歡樂送」活動是配合中央普發現金的配套方案，有規劃納入市場及夜市攤販，隨著活動在4月1日開跑，會視實際需求機動適時調整方案與評估增加預算，盼讓更多攤販可參與活動。（編輯：戴光育）1120330