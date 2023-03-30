政院提修法 違法造成海洋污染最高罰1億

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（中央社記者賴于榛台北30日電）為嚇阻海污行為，行政院會今天通過相關修正草案，大幅調升罰鍰，未經許可從事油輪輸送、海域工程、海洋棄置或是其他可能造成海洋污染行為者，罰鍰大幅上修為新台幣100萬元至一億元。

為強化海洋環境管理效能，保護海洋環境，確保海洋永續利用，行政院會今天通過海洋委員會擬具的「海洋污染防治法」修正草案，草案將送立法院審議。行政院代理發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中說，修法進一步賦予海洋委員會對海洋環境的管理效能，也盼在海洋產業發展與海洋環境保護間取得平衡。

草案強化中央主管機關、港口管理機關及事業機構、地方主管機關與土地轄管機關權責，要求進行港區水質及底泥檢測管理、海洋污染緊急應變計畫及採取措施減少廢棄物；並增訂陸上污染源樣態管理，也禁止海上焚化。

草案明定，向經許可從事海洋棄置者、油輪輸送及其他公告指定物質的進口業者，以及海域工程或海洋設施達公告規模者收取海洋污染防治費，並用以成立海洋污染防治基金，專供海污防治及應變。

草案將海污相關罰鍰大幅提升，未經許可從事油輪輸送、海域工程、海洋棄置或是其他可能造成海洋污染行為者，罰鍰原為30萬至150萬之間，這次大幅上修為100萬元至一億元；而未依規定協助處理緊急污染事件者的罰鍰也從10萬至50萬，提高至50萬到5000萬元。

另外，草案規範，違反有關海洋棄置程序或許可規定，以及在非指定區域實施海洋棄置，罰鍰從150萬至300萬，上修為上限3000萬元；未來船舶隨意棄置廢（污）水、廢棄物、油等物質、物品於海洋，也將視規模開罰3萬至3000萬元。

草案也加入吹哨者條款，鼓勵吹哨者檢舉不法；另外也提供檢舉獎金，鼓勵檢舉人發現違法事件時協助通報，若有實收罰鍰，將以一定比例提充獎金給檢舉人。（編輯：蘇志宗）1120330