侯友宜盼加速軌道建設 交通部：全力協助

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（中央社記者余曉涵台北30日電）新北市長侯友宜向中央喊話盼提升行政效率、加速軌道建設。交通部則回應，將持續全力協助新北市政府儘速完成相關修正作業。

侯友宜今天於行政院會後表達希望中央加速新北軌道建設的核定作業，交通部晚間發布新聞稿表示，將持續全力協助新北市政府儘速完成相關修正作業，等新北市府完成修正後，會依照規定加速審議。

交通部指出，有關台北捷運南北環，行政院已在108年5月31日核定，審議時間沒有延宕，目前由台北市辦理招標及施工作業，經北市府評估是受限於疫情、缺工缺料、物價上漲、國內廠商量能等風險因素增加，廠商不願貿然投標，經費亦隨之增加，致發包延遲，非屬中央權責，亦與審議效率無涉。

至於新北市境內各項捷運建設計畫，交通部說，其中五股泰山輕軌可行性研究，因尚有F14（端末）站規劃銜接桃園機場捷運未增設A5a站等議題，新北市政府在2月20日就行政院核復意見提出回應說明，交通部已核轉行政院審議。

交通部說，八里輕軌可行性研究，尚有運量不足、八里污水處理廠界面、與淡江大橋共構費等議題有待新北市政府釐清確認修正報告內容，新北市政府在2月6日提送修正報告，交通部已函請國發會續行審議。

深坑輕軌可行性研究方面，交通部說，新北市政府於3月6日提送修正報告，因所列財務計畫替代方案未依前次委員會審查意見修正，交通部已於3月29日再函復新北市政府配合依委員會審查意見修正後再報。

交通部指出，淡海輕軌建設計畫，目前正由新北市政府興建中；新北市政府前於111年11月30日重新提報修正計畫，但因修正路線行經淡水渡船頭燈塔涉及文資保存法議題，尚須由新北市政府儘速辦理文資審議程序。（編輯：陳政偉）1120330