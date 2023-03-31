國保自付額9個月半價 準時繳費享補助

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行政院補助國保自付額50%將啟動，衛生福利部社會保險司長商東福31日表示，補助對象為114年10月31日前已繳納今年4月到12月保險費的國保被保險人，若拖過繳費期間不予補助。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月31日

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）行政院補助國保自付額50%明天啟動，估約268萬人受惠。衛福部社保司今天表示，補助對象為114年10月31日前已繳納今年4月到12月保險費的國保被保險人，若拖過繳費期間不予補助。

衛生福利部社會保險司司長商東福今天在記者會說明，失業者、家庭主婦、弱勢等族群，因為無工作不能加入任何社會保險，政府為此推動國民年金，讓弱勢者的老年經濟生活有基本保障。

由於投保國保者多為經濟弱勢，商東福表示，儘管現行已依身分不同給予40%至100%補助，收繳率仍不高。立法院今年2月通過疫後特別條例，其中編列新台幣70億元預算協助國保自付額幫忙給付50%，從4月起至今年底。

商東福表示，4月至12月的保險費繳款單，將於5月、7月、9月、11月及明年1月底陸續寄發，國民年金保險有保費10年補繳機制，但這次配合疫後特別條例，補助對象限制為114年10月31日前，已繳納112年4月至12月保險費的國民年金被保險人。

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疫後保險費補助免申請。商東福表示，以目前最新資料推估，去年約283萬人投保，其中15萬人為低收、重度身心障礙者，保費原本就由政府全額負擔，扣除後，可受惠民眾約268萬人。

若以納保身分為一般民眾每個月保費為1186元計算，政府補助一半後，只需負擔593元，準時繳費的國保投保人，從4月起至今年底，最高可獲得5337元補助。商東福說，目前準時繳費無欠費者約41%，盼藉此提高至50%。（編輯：管中維）1120331