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疫情影響償還農漁會貸款 年底前可申請展延協助

2023/3/31 17:34
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農金局今天表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對部分民眾還債能力仍有影響，已請農漁會信用部對申請貸款本金或利息展延協助的受理期限，由今年6月底延長至12月底止。

行政院農業委員會農業金融局發布新聞指出，自109年至110年間，累計數次提供受疫情影響還款能力者展延本金或利息的協助措施，受理期限將於今年6月底到期，但是考量疫情對部分民眾的債務償還能力仍有影響，已於3月30日再次通函農漁會信用部展延協助措施的受理申請期限，延長至12月底止。

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為減輕借款人的債務負擔，農金局說明，已於109年2月24日、7月1日、12月31日、110年5月27日、12月3日及111年5月23日，函請農漁會信用部對受疫情影響還款有困難者，就個人貸款，包括房貸、車貸、消費性貸款等，提供本金或利息展延3至6個月，展延期間免收違約金及延遲利息。

農金局統計，截至今年3月23日，已核准展延貸款計5072戶，金額新台幣333億元。（編輯：管中維）1120331

#農漁會
#貸款
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