營運成本提高 台南古蹟區票價20年來首度調漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府今天宣布，因應營運成本提高，市府文化局轄管的赤崁樓等4處古蹟景點票價調漲4成，但市民入場乃維持免費。這也是台南古蹟區20年來首次調漲門票價格。

台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，文化局轄管的赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行暨安平樹屋等古蹟區，昨天起調整門票價格，全票新台幣50元調漲至70元、半票25元調漲至35元，漲幅4成。

台南古蹟區門票已20年未調整，文化局表示，台南古蹟區票價於民國92年訂立，20年來原物料不斷上漲，勞基法持續修法，基本工資從每月1萬5840元升至2萬6400元，漲幅67%，古蹟區票價上漲是反映古蹟區實際所需成本及維持服務品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局新聞稿指出，目前國內其他縣市古蹟景點全票落於66元至100元間，經評估才決定調整為全票70元及半票35元（適用於國內外學生與年滿65歲國民）、團體票60元（適用於30人以上團體成員）。

不過，台南古蹟區也有免費優惠對象，涵蓋台南市民及學生、年滿70歲或6歲以下國民、身心障礙者及陪伴者1人、持志願服務榮譽卡志工，以及在台南市各機關學校及幼兒園服務人員。（編輯：孫承武）1120401