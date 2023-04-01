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高中藝才班特招4月陸續舉行 中重症考生可補考

2023/4/1 17:23
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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天表示，112學年度高中藝術才能班特色招生，4月中旬起陸續辦理，全國共有3590人報名。COVID-19中重症仍在隔離的考生不能參加，但可申請補考。

高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學（藝才班特招）是為音樂、美術、舞蹈、戲劇性向明確學生設計的入學管道，依據術科測驗分數和志願序分發，國中教育會考成績只作為入學門檻。

和一般學生的免試入學管道不同，藝才班特招不受就學區的限制，可跨縣市報考，但因分區測驗時間統一，考生只能向一區報名術科測驗和申請分發。根據教育部統計，今年共有3590人報名（去年3750人），已於3月13日寄發准考證。

今年度的術科測驗，於4月中旬陸續登場，其中美術班全國不論區域聯招還是學校獨招，都安排於4月8日考試。

音樂班北區聯招是4月15日到17日，中區、南區聯招為4月15日到16日，另有2校（澎湖縣馬公高中、彰化縣成功高中）獨招是4月15日舉辦。

舞蹈班北區聯招為4月15日，南區聯招為4月15日到16日，馬公高中獨招為4月16日。

戲劇班台北市復興高中獨招，選定4月8日、9日舉辦術科測驗。

因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，教育部表示，術科測驗是依據衛生福利部疾病管制署於3月9日發布的防疫措施，考試期間若為「篩檢陽性（中症、重症）尚在隔離治療期間」的考生，就不能參加，但可以政府核發的隔離治療通知書等證明文件，向考區試務中心申請補考。（編輯：李亨山）1120401

#教育部
#彰化縣成功高中
#馬公高中
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