防疫幕後 王必勝打電動紓壓羅一鈞愛看櫻桃小丸子

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）疫情指揮中心指揮官王必勝和發言人羅一鈞日前接受主持人李四端專訪，分享COVID-19防疫3年多的幕後心路。王必勝靠打PS4紓壓，羅一鈞則喜歡看「櫻桃小丸子」和騎腳踏車。

回想3年來參與、處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，兩人在節目「大雲時堂」中被問及壓力最大的一次，王必勝回憶，是「接武漢包機」和「桃園醫院案」。

羅一鈞則認為是疫情初期、2020年1月23日的半夜，他說，當時中國武漢突然封城，從那時起得做邊境檢疫、居家檢疫，「但農曆過年期間突然聯繫中央單位、地方政府，大家的反應是過年時間，要我們出來做什麼事情？」

羅一鈞仍記得當時衛福部長、經濟部長等，凌晨緊急聯繫口罩廠商、貨運行等事宜，在高壓情況下，國家有難，人人團結一心，從來沒有人計較費用與人力，他認為見證了台灣社會熱情與充滿韌性的一面。

兩人也被問及在防疫高壓下如何紓解情緒，王必勝表示，自己若有空檔回家，就會打PS4約1到2個小時，「挑選高難度的遊戲，打得滿身大汗」，如果疫情暫告一段落，他希望到有海灘的地方，泡海水放鬆。

羅一鈞則因患有糖尿病，下班也得持續控制身體狀況，因此常在大佳河濱公園或饒河街附近的河濱騎腳踏車，「騎上1個小時，運動順便透過吹吹風，把當天發生的事情整理沉澱，不過騎車時還是會接到電話，需要看手機，查看長官交辦之事」。

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對於被外界冠上「國民女婿」封號，羅一鈞認為，這並不會帶給他壓力，反倒感受到民眾的關心，「有時看網友說我越來越瘦，是不是沒吃飯，後來還關心我有沒有時間洗衣服。覺得他們是透過我，來對防疫中心團隊關心、祝福，所以很感謝大家的關懷。」並透露羅爸爸有買了三合一的洗脫烘機器給他。

最後羅一鈞透露自己也是動漫粉絲，很喜歡看「名偵探柯南」，想紓壓時則會看「櫻桃小丸子」。目前衛生福利部疾病管制署也與本土繪師合作，推防疫漫畫桌曆與書籍，把「疾病擬人化」，解析各種傳染病有趣知識，提醒民眾預防傳染病的重要性。（編輯：張雅淨）1120403