更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高捷鹽埕埔站免費VR體驗 一窺愛麗絲仙境夢幻

2023/4/3 13:47（4/3 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」現有VR作品「好奇的愛麗絲」，清明連假期間吸引不少民眾攜家帶眷到場參觀。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月3日
高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」現有VR作品「好奇的愛麗絲」，清明連假期間吸引不少民眾攜家帶眷到場參觀。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄3日電）全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高捷鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」。連假期間不妨來趟免費體驗VR奇幻異想之旅。

由高雄市政府經發局與HTC合作引進VIVE Arts與英國V&A博物館推出的VR遊戲，讓民眾親身體驗愛麗絲夢遊仙境的奇幻世界。這項適合親子VR體驗自3月29日開放以來，由於解題情節有趣，許多動態場景畫面逼真有身歷其境感覺，民眾反應熱烈。

經發局今天新聞稿表示，作品透過VR體驗化身為愛麗絲踏上一場仙境中的互動冒險之旅，喝下藥水後還會像愛麗絲一樣身體忽然變大又變小，體驗現實中不可能實現的經歷，進入由冰島插畫家Kristjana S. Williams根據原著打造場景。跟隨白兔先生尋找遺失手套、解開毛毛蟲天馬行空謎題、拜訪紅心皇后槌球花園，與撲克牌士兵進行一場不公平比賽，並與更多仙境中角色一起重溫愛麗絲夢境中經典時刻。

經發局長廖泰翔說，好玩新奇型態展，讓穿越愛麗絲世界旅程從不可能化為可能。元宇宙（Metaverse）是近年科技界最夯趨勢，市府一直致力將最新科技、創新表演等型態帶給市民。

推動在地5G及元宇宙科技產業應用，透過邀請國內外大廠「以大帶小」模式合作，為亞灣開創新局及無限商機，正如這次HTC與「愛吠的狗」聯手策展，致力推廣最新數位科技內容，引領新科技應用與服務落腳高雄。

經發局指出，去年成立的「O2元宇宙體驗館」，委由高雄在地新創團隊「愛吠的狗」娛樂股份有限公司維運，期提供新創公司技術驗證場域；另也提供在地民眾最新科技體驗，鏈結地方資源打造全新體驗與商業模式，同時帶動經濟發展。

「愛麗絲：越奇越怪」即日起至6月30日，每日14時至20時（例假日11時至21時；每週二、四休館）橘線鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」展出。（編輯：孫承武）1120403

全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」，體驗民眾帶著VR眼鏡進入故事空間。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月3日
全球最大工藝博物館英國V&A博物館跨界合作的VR作品「好奇的愛麗絲」，來到高雄捷運鹽埕埔站2號出口的「O2元宇宙體驗館」，體驗民眾帶著VR眼鏡進入故事空間。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月3日
#高雄市政府經發局
#愛麗絲
#O2元宇宙體驗館
愛麗絲
高雄文資月活動 11場館推文資體驗獻給孩子們
廖泰翔
牛稠埔居民反儲能場 高市府：將請業者另尋他地6千人連署反對設儲能場 高雄市府：與市民站在一起
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族