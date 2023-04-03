解決缺工問題 農業移工配額增6000人、新增林業

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（中央社記者曾以寧台北3日電）為解決缺工問題，農委會提案將農業移工上限從6000人提高至1萬2000人、新增林業移工，並將本外勞比例提升至1比1。勞動部表示已同意提案，可望再補足農村勞動力。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國今天接受中央社記者採訪表示，失聯移工被查獲轉從事農業者，在2020年曾高達約6000人，是因當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，入境管制嚴格、國際班機減少，因此移工引進不易，造成缺工情況。因此移工引進不易造成缺工，而移工也可能因為母國疫情而逾期居留台灣。

蘇裕國表示，隨著邊境管制鬆綁、國際班機恢復正常，目前移工引進狀況已恢復到疫情前水準，農業移工員額再放寬後，可望再補足農村勞動力。

勞動部日前召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，根據會議紀錄，農委會在會中指出，2021年主力農家中有6.3%農戶有缺工情形，並有5.3%農戶缺臨時員工，1.2%農戶缺常僱員工，全年共短缺約4800人次常僱員工，以及8萬9000人次臨時員工，以中南部地區果樹及蔬菜產業最嚴重。

農委會提案，為避免農業勞動斷層衝擊農業生產，應將6000名外籍移工員額開放總數，提高為1萬2000名，並獲勞動部同意，至於農業移工來源國主要為越南及印尼。

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農委會指出，因農業生產多為家庭式經營，主要經營人力以家庭成員為主，成員亦可能兼職其他產業工作，因此既有移工核配比率35%規定，使部分農場仍無法聘僱移工，或移工數量無法滿足人力需求，建議將本外勞比例調整至1比1，亦在會中獲同意通過。

產業類型部分，適用作物種類也新增花卉、種苗、水稻育苗、果樹、雜糧、特作、設施農業，並新增林業。勞動部並建議農委會加強辦理雇主說明會，加強勞動法令宣導及法遵輔導，並適時提報辦理情形，以加強後端管理。（編輯：張雅淨）1120403