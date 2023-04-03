侯友宜允助北市規劃捷運民汐線段 營運權待討論

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（中央社記者高華謙新北3日電）民生汐止線推動進度受關注，行政院核定汐東捷運，銜接的北市段也將展開可行性研究修正及綜合規畫。新北市捷運局證實，新北市長侯友宜同意協助北市規劃，後續由誰營運待討論。

地方期待已久的民生汐止線，區分為新北市主管的「東湖到汐止區公所路段」（汐東捷運）與規劃由台北市推動的「大稻埕到東湖路段」。行政院今年1月13日核定汐東捷運，遲未推動的台北市也預計下半年辦理「大稻埕到東湖路段」可行性修正及綜合規畫。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘今天指出，汐東捷運與民生汐止線台北市段系統一致，已收到北市府來函公文，侯友宜也同意協助進行可行性研究修正與綜合規畫作業，這也是另一個成功的雙北合作案。

鄭智銘表示，如此一來，規劃的主管機管會變成新北市，雖然一般而言，規劃、施工與營運會由同一主管機關負責，但現在談施工與營運主管機關是誰「還太早」，雙方會在正式送交綜合規劃報告前於工作會議中討論。

民進黨籍新北市議員張錦豪指出，汐止居民一直很希望民生汐止線趕快做好，但前台北市長柯文哲一直不願意做，新北只好先單獨推動從汐止做到東湖，如今有新進展，他非常支持。

國民黨籍新北市議員廖先翔表示，這是雙北在大眾運輸方面合作好的起頭，尤其新北汐東捷運已獲核定，相信後續協助北市也可以更順利、速度更快。（編輯：戴光育）1120403