親子共學團體支持民法刪懲戒權 給孩子沒打罵童年

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（中央社記者陳至中台北4日電）法務部公告民法第1085條修正草案，刪除「懲戒」文字，引發各界討論。多個親子共學團體代表今天到立法院前舉辦活動，支持修法，呼籲社會給孩子「一個沒有打罵的童年」。

法務部日前公告民法第1085條修正草案，刪除原本的「懲戒」文字，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。

上述草案連日引發討論，多數教育團體都支持不打罵的教育模式，但也有人擔心民法拿掉父母的懲戒權後，會使父母管教時動輒得咎，反而加深親子矛盾。

今天是兒童節，台灣親子共學教育促進會、還孩子做自己行動聯盟、勵馨基金會、小民參政歐巴桑聯盟等多個團體代表，上午在立法院前舉辦記者會，現場有許多人帶著孩子出席，大人輪流拿麥克風分享理念，小朋友在一旁玩樂，或跟著拿標語、喊口號，洋溢著幸福氣氛。

親子門診醫師李佳燕表示，懲戒是用傷害孩子身體、心靈的方式，踐踏孩子的自尊，使他們羞愧、害怕而不敢做那些事情。但這樣的作法，沒有真正面對問題，孩子也不知道究竟犯了什麼錯。

李佳燕分享，曾見過孩子在學校欺負低年級學生，爸爸帶著求診，孩子卻在診間嗆爸爸：「你可以打我，我為何不能打其他小朋友。」也見過有孩子在學校被打，還嗆老師說打得太小力：「我爸都用皮帶鞭。」

李佳燕也遇過一個孩子，小學時被父親打了一巴掌，儘管父親事後反悔，好幾次當面道歉，父親節收到的卡片仍寫著「永遠不會原諒」，一直到孩子上了大學，事情才有改觀。可見家長的打罵，那怕只是一次，都會造成非常大的傷害。

李佳燕表示，每個人都是「凡人」，一定有脾氣暴躁、失去理性的時候，這次民法修正草案，給予家長一個學習正向管道的機會，「請幫助我們的父母，而不是縱容我們的父母。」

作為家長的廖治雲分享，小時候在家裡、學校曾被打罵，長大後決心不要再複製上一代的狀況，但一次小孩穿鞋出問題，忍不住還是打了下去，當下孩子的眼神，讓她難忘與自責。

廖治雲表示，希望這次修法，政府能給予更多資源，「父母是需要學習的，也需要更多志同道合的夥伴。」

fun鬆玩育兒友善園園長李珊表示，打罵教育會隨著孩子成長，效果越來越差，甚至產生模仿效應。她相信多數家長不願意打罵小孩，但卻不知道有什麼其他的育兒方式，呼籲政府提供更多親子課程和環境。

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台灣親子共學教育促進會理事長閔柏陵表示，面對這次修法的內容，他們收集了200多名家長心聲，大致可分成3類，一是很支持修法，認為是兒權的進步；第二種是認為沒有太大差別，但修法可以保護被嚴重對待的兒童；第三種則是除了修法，更希望政府有足夠的方式支持父母們。

閔柏陵表示，不打罵的教養方式很花時間，但能讓親子關係更緊密，執行一段時間後，能發現孩子溝通能力變好、更有同理心、更願意嘗試新的事情。他們今天站出來支持修法，就是希望更多親子能有良好的互動，給孩子沒有打罵的童年。（編輯：張雅淨）1120404