借展老虎遭批漠視動物福利 竹市府：會良好照顧

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）動保團體今天說，新竹市立動物園應停止引進不適合被人類飼養物種，園方卻向六福村借展孟加拉虎是漠視動物福利。市府說，會給老虎良好照顧，也會持續檢討修正與調整照養。

動保團體包含台灣動物平權促進會、關懷生命協會、台灣防止虐待動物協會（TSPCA）等單位，今天在新竹市議會召開記者會並至新竹市政府抗議，指竹市立動物園身為公立場所，應停止引進、繁殖、圈養不適合被人類飼養物種，要落實動物保護原則。

TSPCA執行長姜怡如表示，新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福於去年、前年離世，六福、來福還在世的時候，就已經出現刻板行為，代表動物精神上已出問題，園方應增加環境豐富化改善。

姜怡如說，老虎在野外活動範圍可達1295平方公里且喜歡水域，但動物園把對有大空間需求的動物（老虎）飼養在狹小、單調的空間內，容易造成動物身心問題，導致動物福利低弱，這次動物園又引入新的老虎，試問要如何確保這隻老虎避免出現類似問題。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，公立動物園應帶領轉型，停止引進、繁殖不應被人類圈養的物種，可以數位科技方式逐步取代所有的活體展示，可讓民眾清楚了解動物，也能近距離觀看。

時代力量竹市議員廖子齊出席表示，竹市動物園沒有充足空間能飼養需大型活動區域的動物，而這次六福、來福死亡後，市府不應引新的老虎為主要展區動物，而是要讓既有飼養動物在自然死亡後應逐漸退場，並將此區域轉為救傷中心，以落實照顧動物福祉。

竹市府提供新聞資料指出，為給新進老虎良好照顧，除保留適當植被讓老虎可探索與躲藏，也增建自然化的樹屋屏障，提供遮陽、避雨與隱藏的角落，老虎可自在、有安全感，同時也設有水池以及管狀空間，供老虎游泳或躲藏。

市府指出，動物園從民國70年左右起照養老虎，除有專業獸醫把關外，動物保育員也有42年的照顧經驗，未來會提供更好的照顧環境。

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市府說，會逐步檢討修正與調整動物照養作為，包含環境改善、動物飲食醫療、行為豐富化訓練及生命教育推動等，並在面對民眾反映園區動物數量少，應增加物種的聲音中，提出符合動物福利且落實生命教育的方案。

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福民國94年出生於六福村，剛出生5個月就被送到新竹動物園生活，弟弟來福111年離世，哥哥六福也於112年老化死亡。（編輯：方沛清）1130123