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開箱老照片》行天宮落成典禮

2024/1/25 07:00（1/25 08:57 更新）
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台北行天宮（關帝廟）民國57年遷移至民權東路舉行新宮落成典禮，圖為前來祭拜的善男信女。（中央社檔案照片）
台北行天宮（關帝廟）民國57年遷移至民權東路舉行新宮落成典禮，圖為前來祭拜的善男信女。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1968年（民國57年）1月25日：台北市行天宮（關帝廟）自九台街舊廟址遷移至民權東路的新建廟宇，同時舉行新宮落成典禮。

每年約有600萬香客、香火鼎盛的行天宮又叫恩主公廟，奉祀關聖帝君，是台北市重要的文化古蹟也是很多外國朋友來台必去的景點，除了可以參拜之外，也提供收驚的服務，根據行天宮的統計，收驚的人平日約落在1000左右，而假日可以突破2000人。

不過，目前位於民權東西路和松江路口的行天宮最早是設於台北市九台街（今林森北路、民權東路交叉口一帶），之後因政府規劃在當地設國民中學（今新興國中），經交涉後，行天宮搬遷至現址，新廟於1968年1月25日落成、遷入。

之前每年的除夕夜，行天宮廟中門一開啟，蓄勢待發等著搶插初一頭香的信眾相擁而上，希望求得一年的平安順遂，但因信徒眾多，搶插頭香的意外頻傳，加上社會環保意識抬頭，行天宮在2014年8月26日起，決定不點香也不獻供品，讓祭拜回歸心誠則靈。

想看更多行天宮的照片，立即到中央社影像空間。1130125

台北市行天宮前，搭車前來上香的善男信女經常是車未停妥，就被一群兜售香燭的小孩包圍了，孩子們搶生意，奮不顧身的景象，令人觸目驚心。（中央社檔案照片）
台北市行天宮前，搭車前來上香的善男信女經常是車未停妥，就被一群兜售香燭的小孩包圍了，孩子們搶生意，奮不顧身的景象，令人觸目驚心。（中央社檔案照片）
民國103年8月26日起台北行天宮不再設置大香爐和供桌，鼓勵信眾以道德敬神，落實環保，圖為前一日行天宮外小販兜售供品景象。（中央社檔案照片）
民國103年8月26日起台北行天宮不再設置大香爐和供桌，鼓勵信眾以道德敬神，落實環保，圖為前一日行天宮外小販兜售供品景象。（中央社檔案照片）
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