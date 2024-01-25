設計與科技組學生混班上課 元智師倡雜學激潛能

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（中央社記者陳至中台北25日電）元智大學資訊傳播系的「設計概論」課程，由設計組與科技組混班上課。面對不同背景的學生，教師陳彥彰提倡「雜學」理念，透過音樂、時事等，激發學生的潛能。

元智大學今天發布新聞稿，陳彥彰在「設計概論」課程中，以創新、多元的方式獲得元智大學的創新教學優等獎。

資傳系分成設計組和科技組，兩組學生有著截然不同的背景。陳彥彰在授課時，發現部分學生具備基礎美術能力，也有完全無法繪畫的學生，科技技術的掌握也不同。因此他鼓勵學生在不同領域中尋找靈感，激發潛能，發揮「平均」的力量。

課堂中，陳彥彰邀請林芳妤共同教授，藉由彈奏不同風格音樂，讓學生畫出情境與創作，以音樂風格與節奏啟發「聯覺」（指一種感官受刺激時，另一種感官也會同時有反應）的設計思考。

同時，陳彥彰邀請微縮藝術家鄭鴻展，將柬埔寨事件作品與學生分享，透過時事與藝術結合，使學生更深入理解線條在設計中的重要性。

陳彥彰還邀請廣告導演李修甫，以拆解故事結構方法，講述符號生成創意亮點，讓學生理解音樂與影像如何結合得更有張力。

陳彥彰認為，傳統的課程內容猶如1道看似乏味的菜色，透過獨到的解決方式，能使這道菜不僅味道豐富，更能引發學生濃厚的興趣。（編輯：管中維）1130125