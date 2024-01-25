越南台幹宿舍釀酒到自創品牌 盼台灣也能呼乾啦

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南胡志明市的啤酒屋入夜後人聲鼎沸，一款台灣人研製的精釀啤酒正與歐美、越南品牌較量。這款啤酒是蘇恆志擔任鞋廠台幹時在宿舍的「實驗成果」，讓他在30歲前圓了創業夢。

坐在自家啤酒屋高腳椅上，1993年出生的蘇恆志將5款自家精釀啤酒一字排開，之後又拿出新研發的4款水果氣泡酒逐一介紹。最有趣的是這些啤酒的「出生地」，竟然是蘇恆志當初在越南一家鞋廠任職時的宿舍。

不同於身邊同儕退伍後大多留在台灣找工作，蘇恆志出社會第一份工作就選擇到越南。他向中央社表示，父親當時建議他可以到海外歷練、拓展視野，因為有親戚在越南，讓他決定飄洋過海來到這個陌生的國度。

在工廠上班的日子，其他台幹一放假就往外跑，蘇恆志則喜歡待在宿舍釀酒。怎麼會把釀酒當消遣，蘇恆志笑說，首先是父親愛喝，以前家族外出旅遊都一箱箱搬上車，後來工作遇到的主管也愛喝，才讓他決心釀造。

在鞋廠工作的兩年半，蘇恆志發現，與代工業者相較，品牌商更具主導地位，「做品牌」的念頭在心裡萌芽。隨著自行研發釀製的啤酒品質愈來愈穩定，他決定脫離舒適圈創立自己的啤酒品牌STEERSMAN BREWERY。

只不過，在鞋廠工作被公司保護、照顧得很好，「創業會更好嗎？」的質疑聲不斷。蘇恆志回憶，當時父母親聽到他要創業相當憂心，他拿出創業企劃書展開說服，並動之以情地說：「現在不做以後會後悔…」

大約過了兩週，母親才點頭答應，並親手畫了一幅油畫送他。畫裡有一艘帆船正在風浪中前行，藉此提醒，一旦開始創業，勢必有跌宕起伏，「不管經歷多少困難，都要當自己人生的船長。」

台灣青年蘇恆志的啤酒屋位於越南胡志明市第一郡，店面裝潢融入水手、船舵等設計元素，期許「當自己人生的船長」。中央社記者陳家倫胡志明市攝 113年1月25日

2019年初秋，不到30歲的蘇恆志為自己的啤酒成立品牌，開始供貨給當地的啤酒屋，然而考驗一波接一波。他說，越南的精釀啤酒市場幾乎由越南本土與歐美品牌主宰，台灣人釀製的產品很容易被邊緣化。

其次，2020年全球遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫最忌諱群聚，啤酒屋幾乎關門大吉，也讓他的生意遭遇重挫。「那是我第一次向家人開口借錢，自己的選擇卻把家人拖下水」，回憶這段往事，蘇恆志多次語塞。

再者，帶著自創品牌做越南內需市場，初期高度仰賴人際網絡，然而終究是個外國人，在拓展市場上顯得牛步。所幸2022年初疫情和緩後，曾在新加坡創投公司任職的美籍越裔合作夥伴加入團隊，品牌迅速打開市場。

蘇恆志的精釀啤酒目前全越南超過150間餐廳與啤酒屋都有銷售，1月20日更在全越南擁有逾200家門市的連鎖便利商店GS25上架。此外，為了展示自家產品與品牌理念，品牌啤酒屋於2023年3月在胡志明市第一郡開幕。

而不管是啤酒屋裝潢與或酒類產品包裝，幾乎都可看到水手或船舵的設計元素，蘇恆志將母親勉勵他「當自己人生的船長」這句話具象化，期許在人來人往的湧動中不致迷失，定下心來一步步把事情做好。

為讓產品更具競爭力，蘇恆志也帶著自家啤酒參賽「秤斤兩」，旗下的蜂蜜啤酒2022年在泰國曼谷舉辦的亞洲精釀啤酒比賽獲得主席獎，英式黑啤酒獲得銀牌；英式黑啤酒2023年繼續蟬聯銀牌，讓台灣兩個字響徹比賽現場。

自創品牌從供應商再成為啤酒屋老闆，4年多來已培養出一批忠實顧客。從事韓文翻譯工作的阮玉秀鴛（Nguyen Ngoc Tu Uyen）常和三五好友一起到店內用餐，是水果氣泡酒的粉絲，「大力推薦紅芭樂與甘蔗口味。」

在越南工作的台灣客人Steve一星期會來喝兩、三次。他說，會來喝酒是因為口感不錯，當初路過時根本不知道是台灣人開的，久了才知道老闆是台灣人。「就像海鮮有一種鮮味，這裡的啤酒也有一股啤酒的鮮味。」

越南人愛喝啤酒，2019年COVID-19疫情之前統計顯示，1名越南人平均1年喝470瓶啤酒，是東南亞數一數二的啤酒消費大國，且每年至少有5%的成長率，隨著民眾收入增加，精釀啤酒市場爆發力看俏。

蘇恆志對越南的啤酒市場有信心，將繼續深耕，希望自己的啤酒可以成為越南家喻戶曉的明星商品，「讓越南民眾知道這是台灣人所釀製的」，更期盼有一天能賣回台灣，讓故鄉的民眾喝到。（編輯：韋樞）1130125

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

蘇恆志先前在越南一家鞋廠任職時每到假日就在宿舍釀酒，一步步完成自己的創業夢。圖為蘇恆志自行研發釀造的5款精釀啤酒。中央社記者陳家倫胡志明市攝 113年1月25日