社區教保資源中心助親子成長 112學年開設89處

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部補助幼兒園運用既有資源，成立社區教保資源中心，每月開放數日讓社區居民使用教具、讀物，也辦理親子活動，112學年度各縣市共開設89處。

「幼兒教育及照顧法」規定，幼兒園可提供場地及圖書等資源作為社區教保資源中心，以協助推展社區活動及親職教育。教育部自103學年度起補助地方政府，依轄內各區域需求設立教保資源中心，同時也開放私立幼兒園申辦。

教育部今天發布新聞稿，112學年度共補助縣市政府開設89處社區教保資源中心。例如台南市立麻豆幼兒園，在對外開放時段向社區育兒家庭提供豐富的教具、桌遊、閱讀繪本，讓幼兒與家長共享閱讀和玩樂時光，減少3C產品的使用。

基隆市成長非營利幼兒園則是透過「樹枝筆創作」及「DIY專屬我的餐具組」等木材藝術創作活動，邀請專業木藝師教導製作，讓參與活動的家庭一同發揮創意與巧思，增進親子間的感情。

教育部表示，社區教保資源中心每月開放1到數日，讓育兒家庭獲得更多陪伴幼兒的選擇。未來將持續與各直轄市及縣市政府合作，擴大服務。（編輯：李亨山）1130127