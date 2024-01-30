農業部更新全台土石流潛勢區 強化防災整備

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）強化土石流及大規模崩塌防災整備工作，農業部今天說，已更新全台土石流潛勢溪流1732條及大規模崩塌潛勢區65處，並檢討更新雨量警戒基準值等資料，提供防救災單位參考。

農業部農村發展及水土保持署從民國89年7月災害防救法公布實施後，為減少災害發生及防止災害擴大，每年辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害的野溪、檢討全台土石流警戒基準值。

農業部水保署今天發布新聞稿指出，去年12月7日邀集相關機關（構）及專家學者審查確認後，1月25日已公開更新113年全台土石流潛勢溪流，新增1條，共計1732條，分布於17縣（市）、159鄉（鎮、市、區）、690村（里）。

另外，有關大規模崩塌潛勢區及雨量警戒值訂定，水保署也已經在去年12月13日邀集相關機關（構）及專家學者，召開審查會審查完竣，公開更新113年大規模崩塌潛勢區，計新增17處，共計65處，分布於12縣（市）、34鄉（鎮、市、區）、51村（里）。

水保署指出，相關資料已公開於土石流及大規模崩塌防災資訊網（https://246.ardswc.gov.tw/），方便各級政府與民眾能即時查詢，以瞭解全台各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊。（編輯：陳政偉）1130130