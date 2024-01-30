不滿出國要審查 台大醫院企業工會興訟將首開庭

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）不滿出國要經審查，台大醫院企業工會向院方提起不作為之訴，明天首次開庭。工會強調，其他公私立醫院也多有規定，評鑑時禁休假禁出國的潛規則更是公開秘密，盼能終結陋習。

台大醫院表示，既然進入司法階段，就是靜待判決，但要說明的是，院方並沒有限制員工出國，只是在填寫請假單時，會請同仁填寫到哪一個國家，這從2006年實施至今。

院方解釋，因醫療院所屬性特殊，基於感染管制需求，所以需要了解是到哪個國家、當地是否有疫情等，另也是為了人力調度，畢竟出國返台的交通，若遇到狀況，不如在國內轉乘其他交通工具方便；重申出國與否並不是由院方核准，只要走完請假流程即可，單位內也會協調人力。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘告訴中央社記者，一開始是因為院方在去年5到7月期間，以醫院評鑑為由，要求全院員工「共體時艱」，禁止一切出國申請，引發一片譁然，後來院方迫於輿論壓力，撤除評鑑期間出國禁令。

邱宇弘表示，卻發現針對員工出國不當審查管控條款，依然存於院內「員工申請出國應行注意事項」規章中，全院員工須於出國前載明出國地提出申請，經院方審查通過後才可出國，且若未依規定完成程序，將被提送考績委員會懲處等嚴格規範。

經與院方溝通仍不願刪除條款，台大醫院企業工會因此委任律師，依「勞動事件法」正式向台大醫院提起不作為之訴，明天上午首次開庭。

至於為什麼要求員工填報出國去哪，邱宇弘指出，院方聲稱是為了人員管控，若發生緊急狀況，才好知道人在哪，因為出國比較遠，回來不方便，所以要有更明確的資訊。

他直言，「這很弔詭」，現在國內登山、露營不在少數，就算沒有出國，同樣是處於沒有通訊之處，或是不可能立刻衝下去，院方有點太「雙標」，國內旅遊什麼都不管，出國就要管控。

此外，明明有很多管道，包括既有工作群組等，為什麼在最前端就進行審查。邱宇弘說，「確實有人因此被懲處」，依情節不同，有人被記警告、申誡，有人則是被扣當月的考績獎金。

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台大醫院企業工會強調，醫療業勞工的出國管控與審查機制，不僅存在於台大醫院內，包含其他公立醫院乃至民間醫院也多有所規定，而評鑑期間禁休禁假禁出國的潛規則，更早已是醫療產業內長年以來的公開秘密。

工會表示，這個訴訟案具有在司法場域內突顯工會主體性、展現基層醫護意志集結、反抗醫院雇主不當管理措施、終結醫療業長年陋習的重要意義，盼各界聲援相挺。（編輯：陳清芳）1130130