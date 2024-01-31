維護農曆年前消費安全 新北賣場公安食安稽查

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市副市長朱惕之今天率市府公共安全聯合稽查小組前往三重區家樂福量販店稽查。他表示，農曆年前進行大賣場、百貨公司聯合稽查，以維護消費者公共安全及食品安全。

朱惕之率領由消防局、工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等局處組成聯合稽查小組，前往三重區家樂福量販店稽查，針對年貨及食品標示、儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，以及消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、防火門等安全設施是否通暢無阻等項目進行稽查。

朱惕之表示，適逢春節前年貨消費高峰期間，各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，聯合稽查小組針對大賣場、百貨公司進行聯合稽查。

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朱惕之表示，呼籲業者除了應提供完善服務及安全無虞食品、商品，也應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

市府表示，除了大賣場及百貨公司公安聯合稽查外，消防局也針對全市列管2488家人潮出入眾多場所進行消防安全檢查，並辦理7處大規模場所春節前搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡；另外，工務局將抽查3000平方公尺以上賣場之防火避難設施共57家，以維護公共安全。（編輯：方沛清）1130131