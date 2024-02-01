台台併、遠亞併2案上路 去年12月行動通訊申訴大增7成

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（中央社記者蘇思云台北1日電）台台併、遠亞併去年12月陸續生效，電信消費爭議處理中心最新統計，去年12月行動通訊申訴量為732件，年增72.64%。其中，台灣之星申訴數351件占整體申訴近半，部分用戶雖使用正常，但仍期待收訊品質更好。

台台併、遠亞併分別在去年12月1日、12月15日生效，電信消費爭議處理中心最新報告顯示，比較2022年12月跟2023年12月數據，除了中華電信呈年減31%外，其他4家電信申訴都呈現年增。遠傳電信年增17%，台灣大哥大年增15%，亞太電信年增87%，台灣之星則年增2.44倍，從102件暴增到去年12月的351件。

若以申訴對象來分析，以台灣之星申訴數最多，共351件，占整體申訴數47.95%，其次為亞太電信共159件、占比21.72%，台灣大哥大84件、占比11.48%。

以申訴類別來看，通訊連線品質類案件以台灣之星最多，共235件，占該類54.78%；申裝、異動與續約類也以台灣之星最多，共44件，占該類51.16%；客戶服務類以亞太電信最多，共24件，占該類50%。

台灣之星指出，委婉向用戶解釋合併期待的認知落差問題，基地台整併需要作業時間。官網也公告網路整併進度，盼用戶諒解。部分用戶表示理解或使用正常無問題，只是也期待收訊品質及網速更好。

至於合約申裝、異動與續約類型，台灣之星解釋，目前正在進行網路整併作業，部分台灣大哥大特定新服務方案需更換台灣大哥大SIM卡才能使用，在系統完成整併前，可申辦多元續約、換約方案並更換台灣大哥大SIM卡就可使用。等系統整併完成後，就可以不續換約更換為台灣大哥大SIM卡，目前加速整併作業中。

亞太電信表示，網速不符合期待部分，會持續調整週遭站台天線角度及參數設定，並持續尋覓適合建站的地點或引導申辦遠傳大雙網家用光纖等服務。網路建設非一蹴可及，合併案相關問題會持續跟用戶溝通並在公司官網合併專區主動說明整併進度與時程。

國家通訊傳播委員會（NCC）說明，觀察去年12月申訴數，台灣之星、亞太電信用戶主要是對網速的預期心理，因此申訴有所增加，今年1月台灣大申訴數有逐步趨緩，遠傳則有稍微增加一點。兩家業者系統整併方式不同，陣痛期長短也會不同。（編輯：趙蔚蘭）1130201