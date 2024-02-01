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藍臉鰹鳥沾滿油污受困岸際 經收容後重回大海

2024/2/1 16:17（2/1 16:31 更新）
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宜蘭縣動植物防疫所表示，1隻屬於大型海鳥的藍臉鰹鳥2023年底受困在五結岸際，全身羽毛沾染油污，無法飛行，經防疫所人員為牠清洗以及下水復健測試，終於在1日順利野放。（宜蘭縣動植物防疫所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月1日
宜蘭縣動植物防疫所表示，1隻屬於大型海鳥的藍臉鰹鳥2023年底受困在五結岸際，全身羽毛沾染油污，無法飛行，經防疫所人員為牠清洗以及下水復健測試，終於在1日順利野放。（宜蘭縣動植物防疫所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月1日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）有民眾去年底在宜蘭五結海邊，發現1隻屬於大型海鳥的藍臉鰹鳥，全身沾滿油污，無法起飛和覓食。經宜蘭縣動植物防疫所收容、清潔與餵食後，今天順利野放回到大海。

宜蘭縣動植物防疫所發布新聞稿表示，去年12月20日接獲民眾送交這隻體重1.7公斤的藍臉鰹鳥，經獸醫檢查後發現牠全身羽毛沾染油污，無法飛行。防疫所人員為了清潔牠身上油污，費盡心思，經清洗以及下水復健測試後，終於在今天成功於拾獲地點順利野放。

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防疫所表示，藍臉鰹鳥一般體長約86公分，成鳥全身大部分白色，尾巴與飛羽後緣為黑色。牠的鼻孔因要潛水捕魚所以永久關閉，上下嘴緣呈鋸齒狀，有利於咬住光溜的魚類，雖外型看起來呆萌但個性兇猛。

防疫所指出，藍臉鰹鳥在全球族群數量普遍，台灣在基隆、宜蘭蘇澳及花蓮外海、曾文溪口、墾丁及鄰近海域有零星觀察紀錄，在國內屬一般類，未列入海洋保育類野生動物名錄。（編輯：方沛清）1130201

#宜蘭縣
#宜蘭縣動植物防疫所
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