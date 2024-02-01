從番薯到台灣鯨 創意海選盼打造新台灣品牌形象

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（中央社記者陳至中台北1日電）有感於台灣過去的形象「番薯」偏悲情，台科大酷點校園、必紅國際合作推出創意新秀海選活動，以更具生命力的「台灣鯨」為形象，徵求創意點子，獲獎者還可爭取專案利潤分成和工作機會。

「台灣鯨創意新秀海選」即日起開放報名到2月29日，分成大學組（一隊5人）和社青組（碩士以上到29歲以內，一隊3人）。參與者須以「台灣鯨」的品牌核心價值，設計商標、口號等，並從指定的15項產品中挑選1到3項，設計創意圖文、影音，並運用社群媒體推廣。

主辦單位之一的酷點校園，是台灣科技大學創辦的社會企業，專門協助產品育成、智慧財產權、商品化和市場化輔導等。酷點校園董事長黃丙喜今天接受中央社採訪表示，台灣鯨約於200多萬年前出沒於台灣周圍海域，現雖已絕跡，但可透過人們的創意復生。

黃丙喜表示，這次海選目的是挑選人才，除了選出特等獎、金質獎團隊外，也會挑出50個「明日之星」個人獎。獲獎者提供獎金、培訓獎助、優先聘用，設計的商品未來若正式銷售，也可獲得利潤分成，期盼藉此為有意創業的青年，提供第一桶金。

共同主辦的必紅國際公司創辦人林暉表示，過去台灣的形象是「番薯」，重視刻苦耐勞、代代綿延的精神，多少有點悲情。如今台灣已有許多產業是世界第一，他希望將番薯的尾部加上強而有力的尾巴，成為「台灣鯨」，象徵更強的生命力和如海洋般寬廣的機會。

林暉表示，他們已為「台灣鯨」登記15類的商標，期盼透過海選活動，一方面徵求創意，一方面也徵求人才。獲獎者有機會與必紅國際簽署設計師合約，共享利潤分成。

除了創意新秀海選，必紅國際也舉辦2024台灣鯨歌唱大賽，報名時間為2月7日到29日，藉此激發青年參與音樂創作與演唱。相關資訊可參考「酷點校園」網站。（編輯：陳清芳）1130201