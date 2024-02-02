台南三井OUTLET二期動土 預定114年底試營運

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（中央社記者張榮祥台南2日電）日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK一期商場運作成功，二期擴建工程今天動土，預定規劃4樓建築引進50個品牌，民國114年底試營運。

日商三井MITSUI OUTLET PARK二期擴建工程，今天在一期南側平面停車場動土，台南市長黃偉哲、台灣三井不動產股份有限公司董事長兼總經理久一康洋等人都到場，希望再創營業高峰。

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黃偉哲表示，三井MITSUI OUTLET PARK一期商場開業以來，保持穩定客源，屢創營業佳績，也對二期50家新店充滿信心，他相信將為台南市帶來更多消費群眾，增添消費勝地。

台南市政府發布新聞稿指出，三井MITSUI OUTLET PARK進駐台南，提供優質購物及餐飲商業設施，豐富沙崙智慧綠能科學城的生活機能。目前市府也釋出高鐵台南站特定區會展中心西側土地，以設定地上權方式招商，希望引進旅館等商業設施，投資台南。（編輯：黃世雅）1130202