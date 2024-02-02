國際濕地日 環團籲政府儘速劃設彰化海岸濕地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北2日電）今天是國際濕地日，多個民間團體今天在立法院舉行記者會，呼籲政府應儘速劃設彰化海岸濕地為國際級重要濕地，不要再拖延。居中協助的民進黨立委洪申翰表示，這塊濕地很有機會在這次審議過程做更大程度突破，呼籲中央地方及朝野共同努力一起完成。

彰化縣環境保護聯盟、彰化縣野鳥學會、台灣環境資訊協會等民間團體今天在立法院舉行「為濕地請命！彰化縣鄉親盼彰化海岸濕地儘速劃設為國際級重要濕地」記者會。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化海岸濕地是台灣唯一，也是最大、最完整的泥粘質潮間帶，內政部營建署國家重要濕地評選小組在2009年決議為國際級彰化海岸濕地，後因涉及國光石化開發案，導致重要濕地的法定身份迄今懸而未決，內政部審議小組在民國107年曾到濕地現地了解，並表示，很快會開說明會，但到現在過了6年還沒開會。國家公園署即將在2月啟動審議，希望能儘速完成。

施月英說，營建署說劃設濕地會引起很大反彈，但事實上，芳苑、福興、大城等鄉公所都全力支持國家濕地劃設。這幾年，光電進入農村，外海也有離岸風電，目前濕地也已經看到風電及光電要來入侵插旗，周邊居民現在怕的是光電進來。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，政府應主導劃設，而不是推給地方溝通。事實上，彰化海岸濕地早在96年就啟動，濕地法通過後也開了多次審議小組，卻因經濟開發、土地利用等計畫，把這個案子晾在一旁，這次是民間要求政府劃設濕地，希望政府儘速處理，彰化在地居民都願意協助。

洪申翰表示，對於地方及民間團體擔心的綠能開發商對濕地有所布局和企圖，他跟經濟部表達，重要濕地的專業劃設是最優先的事情，不管綠能開發或是產業上對綠能需求多大，先讓重要濕地劃設有充足的專業審議空間，基於專業及科學的判斷，該有什麼樣的濕地法定規格，才有後面討論綠能要不要或該不該進來。

洪申翰說，這個順序不應該被顛倒，先讓專業審議有空間，不是先決定要在濕地開發什麼東西再來劃設，就算是光電再生能源，破壞生態及棲地也是不能接受。他並呼籲內政部國家公園署協助民間團體完備申請文件，讓申請程序順暢完成，中央地方不分朝野一起合作完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣民眾黨立委黃國昌表示，彰化濕地被光電場侵蝕，彰濱工業區的潮間帶濕地要蓋176公頃，經濟部沒有聽到環團、居民聲音，反而愈搞愈大，當初允許聯合再生能源公司蓋光電板，評選通過條件是要設置生態熱區，但聯合再生能源發函給經濟部說不要，經濟部竟然同意，經濟部長王美花應出來講清楚。（編輯：翟思嘉）1130202