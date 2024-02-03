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下風處空氣污染物易累積 高屏空氣品質亮橘燈

2024/2/3 11:06（2/3 11:25 更新）
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3日高屏地區有9測站空氣品質達橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
3日高屏地區有9測站空氣品質達橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）根據環境部空氣品質監測網顯示，今天中南部位於下風處，污染物仍易累積，截至上午10時止，高屏地區有9測站空氣品質達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，依照監測資料及交通部氣象署3日上午10時的氣象資料顯示，今天受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，中南位於下風處，污染物仍易累積。

根據網站顯示，高屏地區包含橋頭、鳳山、林園、楠梓、仁武、左營、前金、復興及前鎮9測站已經達到空氣品質達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部也預估，高屏地區今天空氣品質為「橘色提醒」等級，其他地區為普通至良好等級。

另外，預報也指出，明天東北季風減弱，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積，預估雲嘉南局部地區清晨至上午可能達橘色提醒等級；高屏地區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1130203

#空氣品質
#環境部
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