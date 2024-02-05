「粉紅超跑」到北港逢週末 香燈腳住宿成難題

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2024徒步進香，預計3月23日到雲林北港，適逢週末，朝天宮香客大樓去年早已被其他進香團預訂一空，追隨「粉紅超跑」的香燈腳住宿恐成難題。

白沙屯網路電視台今天發布訊息指出，2024白沙屯媽祖往北港進香，首遇無香客大樓可住，北港朝天宮正積極協調北港在地其他場所提供給香燈腳休息，提醒家有長輩的信眾，記得提前安排住宿事宜。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發下午受訪表示，白沙屯媽祖進香沒有固定日期，於每年農曆12月15日經由值年爐主擲筊擇日，才知道次年往北港進香期程。今年依據擲筊結果，定於3月18日凌晨 （農曆2月初九子時）起駕出發，3月23日抵達北港，3月24日凌晨零時10分進火後北返，3月26日下午回宮。

陳春發指出，今年進香抵達北港及最重要的進火儀式，正巧遇到週末假期，而許多其他單位、宮廟是早在去年就已訂好進香日期並向朝天宮預定香客大樓住宿，因此目前朝天宮香客大樓房間已經全部客滿，「這部分廟方實在也是沒辦法」。

近幾年報名跟隨白沙屯媽祖進香信眾人數屢創新高，去年已達11萬餘人。陳春發表示，報名遊覽車的民眾可在車上休息，現在比較擔心的是徒步的香燈腳，得另覓其他住宿休息方式，例如有人會自備睡袋、帳篷，盡量找地方休息；此外，目前朝天宮董事會也正試圖商借其他場地，例如附近學校禮堂或社區集會場所，如有消息，會公告讓徒步信眾知曉。（編輯：方沛清）1130205